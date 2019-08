Slávna modelka (49) šminky nepotrebuje: Pozrite sa, aká je prirodzene krásna!

Claudia Schiffer

SANTA MONICA - Vek je len číslo! To rozhodne platí aj v prípade slávnej topmodelky Claudie Schiffer, ktorá práve dnes slávi 49. narodeniny. Známa blondínka ani s pribúdajúcimi rokmi nestráca svoj šarm. A hoci to v prípade mnohých žien nie je žiadna sláva, ona si pokojne môže vyraziť do ulíc nenalíčená. Nedávne paparazzi zábery sú toho skvelým dôkazom.