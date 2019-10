Slávny Copperfield (63) zastavil čas: Tvár bez vrások, žiadne šediny a mladá žena!

David Copperfield

Zdroj: SITA

NEW YORK - Akoby vôbec nestarol! David Copperfield (63) patrí medzi najúspešnejších iluzionistov a je slávny vo všetkých kútoch sveta. Verejnosti je dobre známe, že má slabosť na krásne ženy. Šarmantná je aj jeho partnerka Chloe (30), ktorá mu robila spoločnosť na nedávnej premiére počinu Liberty: Mother of Exiles. Hoci dvojicu delí 30 rokov, kúzelník predviedol tvár bez vrások a šediny by ste na jeho hlave tiež márne hľadali.