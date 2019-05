Rýchla svadba slovenskej herečky: Vydala sa len po mesiaci randenia!

Dagmar Bruckmayerovú si mnohí spájajú skôr s jej dievčenským priezviskom Bajnoková. Práve toto meno sa často objavovalo v záverečných titulkoch dabingu. Najvýraznejšia postava, ktorej prepožičala svoj hlas, je rozhodne Janice Litmanová zo seriálu Priatelia. Niet človeka, čo by nepoznal jej legendárne uškriekané: „Ó, môj bože!“, ktoré bolo jej poznávacím znamením rovnako ako smiech.

Svoj hlas prepožičala Dagmar Bajnoková Janice Litmanovej zo seriálu Priatelia. Zdroj: Warner Bros. Television

Rodená Bratislavčanka je už po druhýkrát vydatá. Jej prvé manželstvo trvalo 13 rokov, pričom si vzala muža z brandže, herca známeho z dabingu či zo seriálu Prvé oddelenie, Petra Rúfusa. Dvojica sa zosobášila len po jednom jedinom mesiaci randenia.

Obom sa to zdalo úplne prirodzené, keďže predtým sa už poznali dlhé štyri roky. Dagmar a Peter sa zoznámili na škole a ona bola jeho študentkou. „Na VŠMU som bol pedagógom umeleckého prednesu a moja terajšia manželka mojou študentkou,” povedal pred rokmi Rúfus pre SME. Dvojica má spolu dcéru Terezu, no po trinástich rokoch napokon išli od seba. V roku 2007 sa opäť vydala, a to za ekonóma Tibora Bruckmayera, ktorého spoznala cez internet.