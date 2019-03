Bláznivá Slovenka z filmu Rebelové: Dnes už má 40 a... Vzťah s českým hercom?!

Alžbeta Stanková

Zdroj: TV JOJ

PRAHA - Herečka Alžbeta Stanková sa do širšieho povedomia dostala úlohou vo filme Rebelové po boku Zuzany Norisovej. Neskôr účinkovala aj v jojkárskom Paneláku. Dnes oslavuje 40 rokov - má svetlejšie vlasy, dcérku a... Ako to bolo so vzťahom so známym českým hercom?