Predsedu zo Slunce, seno... zabila rakovina: Slávny syn by mu radosť nerobil!

PRAHA - Na konte má množstvo filmov, no navždy zostane nezabudnuteľným predsedom. Poslednú časť Slunce, seno... však už Miroslav Zounar pre chorobu takmer nenatočil. Začiatkom 90. rokov mu bola zistená rakovina, ktorej v roku 1998 podľahol. Nevidel tak na vlastné oči, ako sa jeho syn, známy herec Martin Zounar, ničil alkoholom a po 15 rokoch závislosti skončil v liečebni.

Miroslav Zounar sa narodil 15. júna 1935, zomrel ako 65-ročný 28. marca 1998. Objavil sa v mnohých filmoch, zvyčajne vo vedľajších úlohách. Tou, ktorá ho spravila v očiach divákov nesmrteľným, sa stal predseda družstva v trilógii Slunce, seno.

Pamätnou je najmä scéna, keď čelí rozhnevaným ženám Škopkovej a Konopníkovej. Tretia časť sa nakrúcala v Taliansku v čase, keď mal viacero zdravotných problémov. „Bol veľmi chorý. Prišla cukrovka, infarkty, umelá srdcová chlopňa. Nebolo to jednoduché. A fakt je, že Zdeněk Troška nechcel, aby otec v poslednom diele chýbal,” prezradil kedysi Martin Zounar Blesku. Predseda nakoniec nakrútil svoje scény z talianskej reštaurácie doma v Česku a strihači ho do deja šikovne zakomponovali.

Zdroj: FS Barrandov

A keď už spomíname známeho syna, ten by v istom období svojho života otcovi radosť veru nerobil. Začiatkom minulého roka totiž skončil v liečebni. Podľa vlastných slov si len potreboval oddýchnuť, no informácie zo zákulisia českého šoubiznisu hovorili, že herec už 15 rokov bojuje so závislosťou od alkoholu.

Isté však je, že u Zounarovcov sa talent dedí. Vo viacerých filmoch si zahrali aj spolu.