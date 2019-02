Tlučková pred viac ako 30 rokmi: Krásna, až kým... Juj!

BRATISLAVA - Možno to mnohí ani nevedia, ale dnešná oslávenkyňa Zuzana Tlučková (57) si v mladosti zahrala aj princezné. Jej nežná tvárička určite učarovala nejednému mužovi. Ale móda účesov v 80. rokoch sa podpísala aj na nej...

Zuzanine nežné črty tváre a plné pery určite zaujali nejedného muža. No ani Tlučková sa nevyhla módnej vlne, na ktorú by mnohé ženy dnes najradšej zabudli. Veď kvôli trvalej vyzerali pred 30 rokmi niektoré ešte staršie ako dnes v pokročilejšom veku. Ani pre Zuzanu neboli krátke vlasy „na barančeka” tým najlepším riešením.

Zuzana Tlučková sa narodila 9. februára 1962 v Košiciach. Odmalička účinkovala v televíznych reláciách pre deti a mládež, medzi inými v pesničkovom programe Zlatá brána, ktorý sa vysielal v 70. - 80. rokoch 20. storočia na slovenskom okruhu Československej televízie. Po gymnaziálnych štúdiách v rodisku ju prijali na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



Hereckú kariéru začala v roku 1985 pôsobením na Novej scéne v Bratislave, kde účinkovala do roku 1990. Potom sa stala herečkou v slobodnom povolaní. Spolupracovala so Štúdiom L+S a tiež so Slovenským rozhlasom.



Na televíznych obrazovkách sa Zuzana Tlučková objavila v mnohých filmoch a seriáloch. Po boku Štefana Kvietika a Božidary Turzonovovej si zahrala v komédii Kamenný chodníček (1985), účinkovala napríklad aj v drámach Vytriezvenie (1987) a Dobrodinec (1991), v rodinnej snímke Najdúch (1992) alebo v rozprávke O hlúpej žene (1996).





V roku 2006 sa herečka predviedla v divácky obľúbenom seriáli Susedia. Stvárnila pani Stromokocúrovú, manželku horára Františka v podaní Petra Marcina, ktorý svojej žene často adresoval obľúbenú frázu "Zuza nerob paniku!". Sitkom plný humorných situácií založených na nedorozumeniach a náhodách patril k najsledovanejším pôvodným slovenským seriálom vyrobeným po roku 1989.



"Komediálny žáner mi tak nejako prischol a cítim sa v ňom dobre", priznala Zuzana Tlučková, ktorá sa predstavila aj v seriáloch Priateľky (2008), Kutyil s.r.o. (2008) alebo Zoo (2016). Jej hlas je dobre známy z dabingu. V roku 1994 získala ocenenie Žena roka za nadabovanie hlavnej postavy v mexickej telenovele Jednoducho Mária (1989) pre Slovenskú televíziu.