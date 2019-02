Najosobnejšia spoveď Milana Lasicu: Odkryl bolestné tajomstvo!

Niet Slováka, ktorému by meno Milan Lasica bolo cudzie. Talentovaný herec, dramatik, prozaik, textár, režisér, spevák, moderátor a humorista má množstvo priaznivcov v rôznych vekových kategóriách. Neodmysliteľnú súčasť jeho kariéry tvoria najmä roky vydarenej spolupráce s Júliusom Satinským.

Milan Lasica a Július Satinský tvorili skvelú dvojicu. Zdroj: Slovenská televízia

Čo sa súkromia týka, maestro sa ženil dvakrát. Jeho prvou ženou bola speváčka Zora Kolínska, ktorú si zobral v roku 1962. Manželstvo im však vydržalo len osem rokov.

Zora Kolínska bola hercovou prvou ženou. Zdroj: youtube.com

Lasicovou osudovou ženou je Magda Vášaryová. Ich láska vznikala postupne. Spoznali sa, keď ona mala 13 rokov. On mal 21 a bol spolužiakom jej sestry Emílie. Ich vzťah sa začal postupne rodiť až keď z nich boli kolegovia v divadle. Svadbu mali v roku 1980.

Milan Lasica s manželkou Magdou. Zdroj: Miro Vacula

Milan Lasica a Magda Vášaryová majú dve dcéry - Hanku a Žofiu. Práve prvá spomínaná kráča v otcových šľapajách. Napísala aj knihu s názvom Všetko o mojom otcovi, v ktorej Lasica odkryl aj svoje tajomstvá.

Milan Lasica a Magda Vášaryová majú dve dcéry. Na fotografii je Hanka.

Pomerne prekvapivé bolo jeho rozprávanie o rozvode rodičov. V tom čase mal 10 rokov a vnímal to veľmi citlivo. „Keď som bol večer sám doma, bál som sa, že sa už rodičia, najmä mama, nevrátia. Raz som dokonca podľahol panike aj popoludní. Bol som doma s kamarátom a zrazu ma pochytil strach, že mama už nepríde, a rozplakal som sa. Kamarát bol z toho vedľa, nechápal to. Bola to trauma a trpel som ňou istý čas,” prezradil Lasica.

Jeho rodičia však nakoniec svoj zväzok naozaj ukončili. A stalo sa prakticky to, čoho sa najviac obával. Mama Edita si našla nového partnera a jeho poslala k otcovej rodine. „Vzdala sa ma, čo bolo vtedy netradičné. Dieťa rozvedených rodičov bežne ostávalo u matky, ale ona asi realisticky usúdila, že v Pliešovciach mi bude najlepšie,” zveril sa v publikácii herec. Ešte horšie bolo, že jeho teta sa s týmto rozvodom nevedela zmieriť a synovcovi zakázala matku vôbec navštevovať. No neskôr, keď Edita Weselá čakala ďalšie dieťa, vzala si Milana opäť k sebe.

Aj keď herec zažil pri svojej mame viacero bolestivých chvíľ, vždy si ju veľmi vážil.