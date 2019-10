Najprv mŕtvica a o pár dní... Miláčik Dylan z Beverly Hills skonal krátko po 50-ke

Luke Perry sa narodil 11. októbra 1966. Ako 18-ročný sa vybral do Los Angeles s vidinou stať sa hercom. Najprv však robil pre asfaltovaciu spoločnosť či firmu vyrábajúcu kľučky. Zahral si v jednom videoklipe, ale ako uvádza Wikipedia, uchádzal sa až o 256 hereckých úloh, kým dostal prvú príležitosť. Presťahoval sa do New Yorku a začal účinkovať v denných seriáloch, takzvaných mydlových operách.

V roku 1989 ale dostal príležitosť v tínedžerskom fenoméne Beverly Hills 902 10. Mal síce záujem hrať Steva, ale ako Dylan si získal srdcia všetkých dievčat pred televíznymi obrazovkami.

Zdroj: Fox Network

Po čase sa však takáto sláva Perrymu prejedla a seriál opustil. Túžil po úlohách dospelých mužov a nejaké aj dostal. Po troch rokoch sa ale k stvárňovaniu obľúbeného tínedžera vrátil. „Budem s ním spojený, až kým neumriem, ale je to fajn. Ja som ho vytvoril, je môj,” vyjadril sa po návrate o postave Dylana.

Od 90. rokoch sa objavil asi v 60 filmoch a viacerých seriáloch, ako však sám povedal, navždy zostal a aj zostane Dylanom z Beverly Hills 902 10.

Zdroj: SITA

Luke opustil tento svet 4. marca 2019. Pár dní predtým ho postihla mozgová mŕtvica a v jeho dome zasahovali záchranári. Herec bol hospitalizovaný a po necelom týždni jeho hovorca potvrdil Perryho smrť.

V posledných chvíľach boli v jeho blízkosti príbuzní, ale aj bývalá manželka Rachel Minnie Sharp. Prekvapením však bola informácia, že seriálový fešák plánoval svadbu... ktorej sa už nedožil. Tentokrát sa jeho vyvolenou mala stať bývalá herečka a psychoterapeutka Wendy Madison Bauer. Luke partnerku predstavil verejnosti v roku 2017, keď sa spolu objavili na odovzdávaní cien GLAAD v New Yorku.