Z okuliarnatej školáčky veľmi šťavnatá 20-ka: Takto dozrievala slovenská herečka

Monika Hilmerová sa narodila 7. októbra 1974. Ako uvádza Česko-slovenská filmová databáza, jej prvým filmom bola snímka O sláve a tráve z roku 1984, keď mala blondínka iba 10 rokov. Na nakrúcanie si tak odskakovala zo školy.

Zdroj: SFÚ

Sladké okuliarnaté dievčatko našťastie nepatrilo k tým, ktorým by bolo súdené mať do smrti iba nálepku detskej hviezdy. Monika totiž má nesporný talent, vďaka ktorému sa už ako 16-ročná stala členkou Radošinského naivného divadla. A tesne pred tridsiatkou bola prijatá do Slovenského národného divadla.

Monika Hilmerová ako 17-ročná vo filme Anorexia mentalis Zdroj: RTVS

Vďaka tomu, že Hilmerovej kariéra neskončila pri detských úlohách, mali diváci možnosť vidieť, ako im rastie pred očami. Z malého dievčatka sa stala tínedžerka a neskôr mladá žena s nesporným sexepílom, hoci nikdy nebola ten dravý živočíšny typ, ale skôr nežná princezná.

Monika Hilmerová ako 20-ročná Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS

Dnes je už z Moniky Hilmerovej vydatá pani a mama dvoch detí. Za manžela má tanečníka Jara Bekra, ktorému porodila dcéru Zaru a syna Leonarda. V posledných rokoch ju mohli televízni diváci vidieť najmä v markizáckych seriáloch Búrlivé víno, Horná Dolná, Atletiko Cvernofka, Kuchyňa, aktuálne účinkuje v Oteckoch.