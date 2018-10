Slávna Tina Turner bola na pokraji smrti: Záchrannú ruku jej podal niekto, koho vôbec nečakala

Jej manžel sa preto ponúkol, že jej jednu svoju obličku daruje. Podľa vlastných slov bola "ohromená jeho enormnou ponukou". Po operácii bola vraj šťastná a odľahlo jej, že "to celé prežili". Turner sa za nemeckého hudobného producenta Bacha vydala v roku 2013 po dlhoročnom vzťahu. Výňatky z jej autobiografie "Tina Turner: My Love Story" zverejnil v sobotu denník Daily Mail. V Británii a Severnej Amerike kniha vyjde neskôr počas októbra. Tina Turner v nej povzbudzuje ľudí, aby sa dali zaregistrovať ako darcovia orgánov a zachránili tak ľudské životy.

Tina Turner, občianskym menom Anna Mae Bullock, svoju kariéru odštartovala v druhej polovici 50. rokov v kapele Kings of Rhythm. Z nej vzišla formácia Ike & Tina Turner Revue, v ktorej pôsobila s vtedajším manželom a vďaka ktorej sa preslávila. Duo v roku 1991 zaradili do Rock'n'rollovej siene slávy. Speváčka má na svojom konte osem cien Grammy a na celom svete predala takmer 200 miliónov albumov.

K jej najväčším hitom patria skladby What’s Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, The Best alebo jedna z najznámejších piesní z bondoviek GoldenEye. Magazín Rolling Stone ju zaradil do svojho rebríčka 100 najlepších interpretov a interpretiek všetkých čias a označil ju za "kráľovnú rock'n'rollu".