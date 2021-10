Česi sa zľutovali nad milým starčekom: PREBOHA, veď to je oscarová hviezda!

Jeremy Irons a jeho manželka Sinead si v sobotu chceli dať kávu v pražskej kaviarni. Lenže nemali ako zaplatiť – české koruny nemali a platobný terminál práve nefungoval.

Jeremy Irons s manželkou Zdroj: SITA

„Smutný britský pár. Chcel si dať dve kapučína, ale v kaviarni nešiel terminál. A môj muž? Postavil sa, došiel k baru, vrátil sa s dvomi šálkami a so slovom "gift" ich postavil na stolík pred očarenú dvojicu. Nuž, vzala som si ho, lebo je božský,” napísala na Twitter istá Češka.

Neskôr doplnila, že išlo o Jeremyho Ironsa: „Nám prišli len ako milí starčekovia. Hneď som si hovorila, že vyzerá ako pán Irons, ale teraz k nim prišiel iný pán, spýtal sa ho a starček odpovedal, že naozaj je. Úplne skvelá chvíľka.”

Zdroj: Twitter Ilusie @miklaras

Pod Miladiným príspevkom sa niektorí diskutujúci začali ale navážať do obsluhy kaviarne. „Ďakujeme pánovi, ktorý dnes zakúpil dve kapučína nikomu inému než hercovi a režisérovi Jeremymu Ironsovi. Dozvedel som sa to až na Twitteri a radi by sme tohto darcu pozvali aj so sprievodom na naše lahodné kávy, čo hrdlo ráči,” zareagoval majiteľ podniku s tým, že personál si problémy staršieho páru neuvedomil.

Následne aj autorka príspevku napísala, že jej je ľúto, že sa z ich milého príbehu stáva nepríjemná kauza. „Mrzí ma to, pretože celá situácia sa odohrala vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorú som chcela sprostredkovať ostatným. Tento príbeh budeme asi ešte rozprávať vnúčatám,” dodala.

Zdroj: Gravitas Ventures