Sexsymbol, na ktorý muži nedajú dopustiť: Aha, veď vôbec nebola dokonalá!

LOS ANGELES - Každá éra má svoj sexsymbol. V 50. rokoch to bola nezabudnuteľná Marilyn Monroe. Muži sú z jej fotografií dokonca hotoví ešte aj dnes. A blondínka pritom vôbec nebola dokonalá - podľa dnešných merítok určite nie.

Dnes sa mnohé ženy snažia vyzerať dokonalo a nemať na svojom tele ani gram tuku. Túžba byť zdravá a fit je naozaj chvályhodná, ale nič by sa nemalo preháňať. A pokiaľ chce žena byť perfektná kvôli mužom v okolí, jej snaha sa môže minúť účinkom.

Mnohí chlapi totiž aj dnes za dokonalú pokladajú Marilyn Monroe. A tá veru nevyzerala ako vešiak na šaty. Nie pri každom fotení sa mohla pochváliť plochým bruchom a bolo ju naozaj za čo chytiť – mala oblé boky aj stehná.

Zdroj: 20th Century Fox

Dnes by napríklad nevyhrala ani súťaž krásy a určite by jej odporučili chudnúť. Napriek tomu z nej vyžaroval neskutočný sexepíl. Bola sebavedomá, hrdá na svoje krivky, dokázala sa predať a všetkých presvedčiť, že je krásna presne taká, aká je. A určite by sa za ňou obzreli aj dnešní muži. Na internete sa stále objavujú obrázky ospevujúce jej tvary.

Pred anorexiou a implantátmi tu bolo niečo SEXY.

Marilyn sa narodila 1. júna 1926 ako Norma Jeane Mortenson. Veľkú časť svojho detstva strávila v sirotinci a pestúnskej starostlivosti. Podarilo sa jej však rozbehnúť kariéru modelky a herečky. Mala niekoľko manželov a známa je jej aféra s prezidentom J. F. Kennedym.

Najznámejšími filmami s Marilyn sú: Niagara, Páni majú radšej blondínky, Ako sa vydať za milionára?, Niekto to rád horúce alebo Mustangy. Herečka zomrela 5. augusta 1962 a jej smrť zaujíma aj konšpirátorov. Hoci polícia hovorila o samovražde, objavili sa teórie, že blondínka musela zomrieť pre svoje aféry s bratmi Kennedyovcami.

Zdroj: 20th Century Fox

Zdroj: MGM

