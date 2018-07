Prvá dáma celkom nahá: Erotické FOTO z minulosti!

Žiadne neviniatko! Keď sa povie Jackie Kennedy, hádam každý si vybaví šarmantnú prvú dámu Spojených štátov amerických, ktorá bola ikonou svojej doby. Manželka prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho pôsobila na verejnosti vždy dokonale a kým muž o nej fantazírovali, ženy túžili byť ako ona.

Päť rokov po manželovej smrti sa kráska znovu vydala. Svoje "áno" povedala najbohatšiemu podnikteľovi Aristotelovi Onasisovi. Ten mal jedno zo svojich sídel aj na gréckom ostrove Skorpios, kde bývalá prvá dáma Ameriky rada relaxovala. V roku 1971 ju tam načapali paparazzi, ktorým sa podarilo zvečniť brunetku celkom nahú.

Takto ju dovtedy mali možnosť vidieť len jej muži a milenci. Tých mala vraj pani prezidentová počas svojho života hojne. Ako sa uvádza v knihe Jacqueline Kenneedy Onassis - Život z jej najdivokejších snov, jej manžel nebol jediným Kennedym, s ktorým sa intímne zblížila. Milostný pomer mala aj s jeho bratmi Robertom a Tedom.

Úlovokom v podobe Jackie Kennedyovej sa chválili tiež hollywoodski krásavci Marlon Brando, Warren Beatty, Paul Newman, či spevák Frank Sinatra. Ženatý herec William Holden vraj atraktívnu brunetku zaúčal do tajov orálneho sexu. „Spočiatku bola veľmi neochotná, no akonáhle sa dostala do rytmu, nevedela sa nabažiť,” vyjadril sa na margo toho niekdajší lámač ženských sŕdc. Nuž, Jackie musela byť skutočne zaujímavá žena...

Jackie Kennedy rada chytala brozn celkom nahá. Táto fotografia pochádza z roku 1971, keď mala 42 rokov.

Jackie sa narodila 28. júla 1929, zomrela 19. mája 1994.