Krásna princezná z nášho detstva: Neskutočné peklo v živote

PRAHA - Rozprávkový život mala iba pred kamerou. V skutočnosti si prešla Alena Vránová (86) ťažkými situáciami a to najväčšie peklo si prežila so svojou dcérou - alkoholičkou. Bohužiaľ, svoje jediné dieťa prežila.

Než sa dostala k filmu Pyšná princezná, mala Alena Vránová za sebou už pár snímok. Táto rozprávka sa jej však stala osudnou. Vďaka nej si ju pamätajú mnohé generácie – hoci vznikla už v roku 1952, televízie ju s obľubou vysielajú počas vianočných sviatkov doteraz, a tak ju majú radi ako dnešní päťdesiatnici, tak aj tridsiatnici a tiež mladšie ročníky.

Pri nakrúcaní tiež stretla svoju veľkú lásku. Len niekoľko mesiacov predtým vstúpila do manželstva s dramatikom Pavlom Kohoutom, no zakrátko zistila, že im to neklape. Manželovi údajne prekážalo, keď sa jeho žena parádila a zakazoval jej líčenie i podpätky. A tak pre ňu nebolo ťažké zamilovať sa do princa Miroslava aj v skutočnosti. Herec Vladimír Ráž ju zviedol veľmi ľahko. „Spočiatku sme príbeh Krasomily a Miroslava hrali, ale potom sme do tej rozprávky vložili kus naozajstnej lásky,” prezradila raz Vránová.

Alena Vránová a Vladimír Ráž sa zamilovali aj v skutočnosti.

Ráž bol však v tom čase tiež ženatý, a tak ich láska ukončila dve manželstvá. Kohout bol tak nahnevaný, že exmanželke pripravil ďalšie peklo. Napísal hru Dobrá pieseň, ktorá hovorila o nevere manželky straníckeho funkcionára, ktorú zviedol istý muž a zničil tak rodinu. Súkromný život herečky sa tak prepieral na divadelných doskách aj straníckych schôdzach. Po dlhých desaťročiach dramatik prezradil denníku Aha, že svojej bývalej žene sa za tento čin písomne ospravedlnil a doteraz ho to mrzí.

Ďalšie trápenie zažila krásna umelkyňa, keď sa jej nedarilo mať dieťa. Na vymodlenú dcéru Markétu čakal herecký pár šesť rokov. Bohužiaľ, Ráž svoju rodinu zakrátko opustil. Mal niekoľko afér a nakoniec si milenca našla aj Vránová, a tak ich rozprávka pomerne rýchlo skončila, rozviedli sa koncom 70. rokov.

Vladimír sa znovu oženil, Alena už zostala bez manžela. Zdalo sa, že radosť jej bude robiť aspoň dcéra. Získala totiž titul doktorky filozofie, ovládala štyri svetové jazyky, veľa cestovala a vlastnila cestovnú kanceláriu. Bohužiaľ, do jej života vstúpil démon alkohol. Prepila dokonca aj svoj byt. Keď a ňou hovorili reportéri českého Blesku, vyjadrila sa, že piť neprestane, aj keby ju to malo priviesť do hrobu. Nakoniec zomrela v 55 rokoch ako bezdomovkyňa.