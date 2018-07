Herecká tragédia: Prebral ženu kolegovi... Spáchala samovraždu!

BRATISLAVA - Všestranný umelec, ale aj sukničkár. Taký bol herec a spevák František Zvarík. Niektoré dámy z divadla a televízie tvrdia, že lichotil každej, no veľa vody nenamútil. Pravdou však je, že keď mu kolega poskytol strechu nad hlavou, odlákal mu manželku. Tá neskôr porodila Zvaríkovi syna, no už po dvoch rokoch spoločného života spáchala samovraždu.

Rozvody a milenecké trojuholníky nie sú iba výsadou tejto doby. K takýmto situáciám dochádzalo už za čias našich starých rodičov. Bohužiaľ, v prípade Františka Zvaríka to nakoniec skončilo nešťastím.

Zdroj: SITA/archív SND

Keď ako mladý herec prišiel do Bratislavy, prichýlil ho u seba kolega František Dibarbora, No dobrý skutok sa napokon ukázal ako spúšťač veľkej tragédie. Keď sa Dibarborova žena Anička, dcéra básnika Ivana Kraska, zamilovala do podnájomníka, jej manžel sa dokonca takzvane vypratal zo scény.

Opustil byt, súhlasil s rozvodom, a tak sa jeho nástupca mohol s Aničkou oženiť. Čoskoro sa im narodil syn Janko. No ako tvrdia klebety, Zvarík manželke verný nebol. Šepkalo sa o rôznych aférach, až to pani Zvaríková nezvládla. Iba po dvoch rokoch manželstva spáchala samovraždu. V tom čase údajne niektorí herci odmietali hrať po boku svojho kolegu, pretože mu túto nešťastnú udalosť dávali za vinu.

Neskôr sa Zvarík oženil s kolegyňou Evou Krížikovou, s ktorou bol ženatý až do svojej smrti.

František Zvarík sa narodil 17. júla 1921. Bol to herec, operný spevák aj spevák ľudových piesní. Objavil sa v takých známych filmoch ako Varúj!, Posledná bosorka, Obchod na korze, Červené víno, Kára plná bolesti či Kruté radosti.