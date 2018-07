Stále slobodná hollywoodska hviezda: Používala aplikácie na randenie!

"Skončila som s aplikáciami na randenie. Bola však zábava to vyskúšať," povedala 43-ročná rodáčka z kalifornského Culver City s tým, že si vždy chcela skúsiť randenie naslepo. "Na verejnosti som pracovala už odkedy som bola mladá, takže mýtus randenia naslepo sa mi vyhýbal a vždy som si to chcela vyskúšať. Z mojej strany to ale nie je naslepo, takže neviem, jednoducho to nevyšlo," dodala s tým, že je stále nezadaná.

Ako tiež uviedla, k randeniu sa nedostane ani cez priateľov, ktorí by ju s niekým zoznámili. "Nikto z mojich priateľov mi nikdy nikoho nedohodil! Myslím, že mám stálych priateľov tak dlho, že máme rovnaký rytmus a ani tak nerozmýšľame," skonštatovala herečka.

Drew Blythe Barrymore sa do pamäte filmových fanúšikov vryla v roku 1982 ako malá Gertie vo filme E.T. - Mimozemšťan svojho krstného otca Stevena Spielberga. Hrala aj v snímkach Pištoľníčky (1994), Batman navždy (1995), Všetci hovoria: Milujem ťa (1996), Nepobozkaná (1999), Donnie Darko (2001), Milujte svojho zabijaka (2002), Tú starú treba zabiť! (2003), Hudba a text (2007), Sme v pohode (2009), Láska na diaľku (2010), Blended (2014), seriáli Santa Clarita Diet (2017) či vo dvoch filmoch o Charlieho anjeloch z rokov 2000 a 2003. Za úlohy v snímkach Nezmieriteľné rozpory (1984) a Guncrazy (1992) ju nominovali na Zlatý glóbus. Toto ocenenie napokon dostala za stvárnenie Edith Bouvier Beale v televíznom filme Grey Gardens (2009). Ako režisérka sa predstavila snímkou Rollerky (2009), v ktorej si i zahrala. Barrymore je krstnou mamou Frances Bean Cobain, jediného potomka Kurta Cobaina a Courtney Love.