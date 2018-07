Zarytý starý mládenec: Skvelého speváka ulovila o 37 rokov mladšia... Vydávala sa tehotná!

Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Je vyučený elektrikár, no v roku 1958 sa prihlásil do speváckej súťaže. Porotu síce neočaril, no kompetentní si všimli, že publikum jednoznačne zaujal. A tak dostal prvý spevácky angažmán. Neskôr začal študovať operný spev na Pražskom konzervatóriu.

V roku 1963 dostal Gott prvého Zlatého slávika. Od tých čias ich už má doma 42. Medzi jeho najpopulárnejšie piesne patria Lady Carneval, Mám rozprávkový dom, Když muž se ženou snídá alebo Zvonky štěstí, ktoré naspieval s Darinkou Rolincovou. Každoročne sa nám v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku pripomína song Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. Naspieval aj titulnú pieseň k rozprávke Včielka Maja.

Karel bol vždy u publika obľúbený a nič na tom nemenilo ani to, že preferoval skôr nezáväzné vzťahy a prvú dcéru Dominiku dokonca dosť dlho tajil. O druhej Lucii sa vedelo podstatne skôr. Obe boli ale nemanželské.

Karel Gott s najstaršou dcérou Dominikou

Gott zvykol hovoriť, že jasným znakom na ukončenie vzťahu ej moment, keď sa u neho žena zabýva natoľko, že začne premiestňovať obrazy. Táto jeho zásada ale zrazu neplatila pri Ivane Macháčkovej. Vyštudovanú zdravotnú sestru stretol v roku 1998, no kým ona jeho zaujala na prvý pohľad, opačne to nebolo také ružové.

Ivana totiž nejaký čas strávila v USA a po návrate tvrdila, že celé dva roky udržiavala vzťah s Michaelom Douglasom. Z Karla preto na zadok nepadala a pri prvom stretnutí mu dokonca dala zlé telefónne číslo. Nie každý z českého šoubiznisu bol nadšený, keď sa nakoniec dali dokopy. Dvojica však na neprajníkov nedbala. Na jar 2006 sa im dokonca narodila dcéra Charlotte Ella.

Ivana s dcérou Charlotte Zdroj: Peter Frolo

Napriek tomu, že spolu žili už niekoľko rokov a spájalo ich aj dieťa, málokto čakal, že Gott sa vôbec niekedy ožení. Spevák však zrejme „na staré kolená” prehodnotil svoj spôsob života alebo si proste len uvedomil, že Ivana je tá pravá. V januári 2008 sa totiž tajne vzali v Las Vegas a nevedeli to ani ich najbližší kamaráti. Po obrade Karel rozoslal svojim blízkym správy o svadbe. Tej sa zúčastnila ich Charlottka a Ivanina mama. Druhá dcéra Nelly Sofie sa ukrývala v brušku a prišla na svet o pár mesiacov neskôr.

Zdroj: SITA/Jiří Hořčica

Zdroj: SITA/Jiří Hořčica

Ivana Gottová s dcérami v spoločnosti Michala Davida Zdroj: youtube.com

Dnes sú teda Gottovci manželmi už 10 rokov. Ivana pri maestrovi stála aj počas jeho liečby rakoviny a ďalších zdravotných problémoch.