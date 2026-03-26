Veľká noc ako z katalógu? Tieto drobné detaily premenia váš byt na nepoznanie

Zabudnite na hektolitre vody a hluk korbáčov. Slovenská Veľká noc prechádza tichou, no vizuálne silnou transformáciou. Kým v minulosti dominovali sviatkom rituály zamerané na prosperitu hospodárstva, dnešná generácia hľadá v tradíciách niečo iné - útek od každodenného zhonu, rodinnú pohodu a estetiku, ktorá z domova robí oázu pokoja.
Podľa etnologičky prof. Zuzany Beňuškovej sa v tomto období na Slovensku dodnes fascinujúco prelínajú staršie roľnícke zvyky s duchovným rozmerom jari: „Jar bola v tradičných kultúrach obdobím nového začiatku. Obrady mali zabezpečiť úrodu a zdravie. Kresťanská tradícia neskôr toto obdobie spojila s príbehom zmŕtvychvstania Krista, čo symbolicky súvisí s prebúdzaním prírody. Dnes si však z tradícií vyberáme najmä to, čo je nám príjemné,“ vysvetľuje odborníčka.
Klasický folklór tak v súčasnosti strieda dôraz na spoločné zážitky. „Pre mnohých sú to dni voľna, návštevy blízkych spoločné jedlá či výlety do prebúdzajúcej sa prírody. V súčasnosti si skrátka vyberáme z tradícií to, čo je nám príjemné, a transformujeme to v nových formách do živého dedičstva Slovenska,“ dodáva Beňušková.
Moderné a svieže
Práve táto túžba po „novej forme“ tradícií vdýchla život aj aktuálnym trendom v bývaní. Súčasná veľkonočná atmosféra sa už nespolieha na krikľavé ozdoby, ale na vizuálnu harmóniu, ktorá spája ikonické symboly – vajíčka či zajace – s nárokmi súčasného dizajnu.
Centrom všetkého diania zostáva prestretý stôl. Domáca šunka, syry či chrumkavé pečivo chutia inak, ak ich podávate v prostredí, ktoré dýcha jarou. Praktická stránka sviatkov sa pritom už nevylučuje s tou estetickou. Kým kvetinové motívy na obrusoch dotvárajú kulisy, moderní pomocníci, ako napríklad variče vajec, šetria hostiteľom čas. Ten je dnes totiž tou najcennejšou komoditou, ktorú môžeme venovať blízkym.
Detaily, ktoré tvoria domov
Ako si teda vyčarovať sviatky, ktoré pohladia dušu? Základom je staviť na materiály a motívy, ktoré do interiéru vnesú svetlo.
Stolovanie môžete ešte doplniť tematickým tanierom s veľkonočným zajačikom. Okrem estetickej funkcie pri podávaní dezertov či občerstvenia je tento riad prispôsobený aj na umývanie v umývačke, čo uľahčuje následnú starostlivosť o domácnosť počas sviatkov.
Šálka na bielu kávu z kvalitného porcelánu je ideálnym doplnkom na každý sviatočný stôl. Zdobí ju jemný motív akvarelových kvetov, ktorý poteší všetkých milovníkov jari a pestrých farieb. Ak si ráno radi doprajete kávu, čaj či müsli, v tejto šálke budú chutiť ešte o niečo lepšie a spríjemnia vám začiatok dňa.
Sú to často práve drobné detaily, ktoré pomáhajú premeniť bežnú prípravu na skutočne sviatočný moment. Bodkované ozdoby v tvare veľkonočných vajíčok spĺňajú všetko, čo by mala dobrá veľkonočná dekorácia mať. K dispozícii sú v balení po dvanástich kusoch vo farbách zelená, svetlomodrá, žltá a ružová s čiernymi škvrnitými bodkami. Hodia sa na vetvičky vo váze, do kríčkov či len tak na okno, odkiaľ rozžiaria každú miestnosť.
- reklamná správa -