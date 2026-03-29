Nedeľa29. marec 2026, meniny má Miroslav, zajtra Vieroslava

Kvetnou nedeľou vstupujú kresťania do Svätého týždňa

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Palmovou nedeľou, známou aj pod názvom Kvetná nedeľa, vstupujú kresťania na Slovensku i vo svete do Svätého týždňa. Spája sa v nej predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení.

Počas Kvetnej nedele v rímskokatolíckych kostoloch kňazi posväcujú palmové alebo olivové ratolesti. V našich podmienkach sú to najčastejšie bahniatka. Tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy v budúcom roku. Požehnanie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v siedmom storočí.

Počas tohto dňa sa v katolíckych a evanjelických kostoloch spievajú alebo čítajú pašie - časti evanjelia, ktoré opisujú Pánovo umučenie, od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti. Kvetnú nedeľu slávia aj veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Palmovou nedeľou sa začína Svätý týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od štvrtého storočia, z čoho pochádza názov Veľkonočné trojdnie. V gréckokatolíckej cirkvi sa na rozdiel od rímskeho obradu na Palmovú nedeľu nespievajú pašie. Na konci liturgie je myrovanie, teda pomazanie posvätným olejom. Palmová nedeľa je vo východnom obrade veľkým sviatkom a má slávnostný charakter.

Viac o téme: KresťaniaKvetná nedeľaCirkev
Nahlásiť chybu

Dobre vedieť
Domáce
Zahraničné
Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hokej
Prominenti
Prominenti

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

NHL
Auto-moto

Novinky
Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu