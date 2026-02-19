Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

Nie je to „len“ príloha. Zemiaky vám pristanú viac, než si myslíte

Pri nákupe nezabudnite sledovať, aký varný typ kladiete do košíka PR článok Zobraziť galériu (4)
Pri nákupe nezabudnite sledovať, aký varný typ kladiete do košíka (Zdroj: Kaufland)
Patria medzi najuniverzálnejšie potraviny na svete. Ak ich máte doma a prekvapí vás hlad alebo nečakaná návšteva, ostaňte pokojní. Zemiaky vás perfektne zasýtia a navyše si aj skvelo pochutíte.

Športovci to dobre poznajú, zo zemiakovej medaile sa teší len málokto. No v prípade, že by bola pečená, s trochou syra a slaniny, to už by bola iná pesnička, však? Milovníci zemiakov sa nájdu na celom svete, tieto plodiny sa v priebehu niekoľkých storočí stali doslova národným podkladom vo viacerých európskych krajinách.

Erteple, grumbir, grule, krompele či krumple

Ani Slovensko nie je výnimkou. Svedčí o tom mimoriadne široké spektrum výrazov, ktorými ich ľudia nazývajú v rôznych častiach našej krajiny. No nielen to, pochváliť sa môžeme aj nesmiernym množstvom chutných zemiakových receptov, sú ich doslova stovky. Máte radi grenatír, šúľance, halušky, pirohy alebo preferujete placky? Práve tie sa ako tradičná slovenská pochúťka nedávno umiestnili na zozname najlepších jedál zo zemiakov, kde získali úctyhodné druhé miesto. Zemiaková placka alebo haruľa predbehla dokonca aj vyhlásené  dobroty ako francúzske gratinované zemiaky či španielsku zemiakovú omeletu. Tu však zoznam zemiakových benefitov rozhodne nekončí.

Zemiaky sú skvelé na všetky spôsoby
Zemiaky sú skvelé na všetky spôsoby  (Zdroj: Kaufland)

Príloha plná vitamínov

Okrem toho, že sú mimoriadne chutné, prospievajú aj nášmu zdraviu. Mnohí výživoví odborníci ich odporúčajú jesť aj v prípade, že si strážite svoju štíhlu líniu, a prednosť dostali dokonca aj pred ryžou. Zabudnite na mýtus, že sa z nich priberá, 100 gramov v sebe ukrýva približne 70 kilokalórií. Za najzdravšiu úpravu zemiakov sa považuje varenie v šupke, a to buď v pare alebo vo vode.

Pod ich šupkou sa nachádzajú kvalitné rastlinné bielkoviny a vitamíny C a B, draslík, horčík, zinok i selén. Varený zemiak má dokonca dvakrát toľko vitamínu C ako jablko. Oceníte to najmä v zimnom období, kedy je k dispozícii len málo čerstvého sezónneho ovocia. Český botanik Jan Svätopluk Presl zemiaky dokonca označil za „najväčší úžitok, ktorý ľudstvo z objavenia Ameriky malo“. Či už preferujete varené, pečené, vyprážané, pripravované na pare alebo pučené, zemiaky zo slovenských polí nájdete práve teraz aj vo vašom Kauflande.

Kaufland podporuje slovenských pestovateľov už dlhé roky
Kaufland podporuje slovenských pestovateľov už dlhé roky  (Zdroj: Kaufland)

A, B, C alebo D?

Na svete existuje údajne viac než 4 000 odrôd zemiakov, no v obchodoch nájdeme len zopár z nich. Našťastie, lebo zorientovať sa, ktorý druh je najlepší do šalátu a ktorý na pečenie, dáva stále mnohým z nás zabrať. Raz a navždy si to teda ujasnime – varný typ A vydrží aj dlhšiu tepelnú úpravu, preto sa hodí ako samostatné jedlo, prípadne ako základ majonézového zemiakového šalátu. „Béčka“ sú najuniverzálnejšie a využijete ich do polievok, šalátov, na pečenie aj ako prílohu. Ak idete robiť pyré alebo zemiakové cesto, siahnite po type C. Posledný štvrtý varný typ D sa používa na kŕmenie zvierat a do bežnej kuchyne nepatrí.

Pod šupkou skrývajú kopu vitamínov, aj preto by sme ich mali jesť nielen v zime
Pod šupkou skrývajú kopu vitamínov, aj preto by sme ich mali jesť nielen v zime  (Zdroj: Kaufland)

Tie naše chutia najlepšie

Úrodu od domácich pestovateľov nájdete v predajniach Kaufland po celom Slovensku. Aj v zime chutia výborne, necestujú k nám ďaleko a ich kúpou zároveň podporujeme lokálnych zeleninárov v ich náročnej práci. A to sa celkom oplatí, čo poviete?

Aby vydržali čo najdlhšie, skladujte ich doma pri teplote najmenej 4 °C a vo vhodných podmienkach. Už naše staré mamy vedeli, že zemiakom pristane tma, chlad a sucho. Ak na šupke nájdete klíčky, pred úpravou ich z plodiny radšej odstráňte. Užite si zemiakovú sezónu práve teraz, určite si pochutíte.

