Neporiadok doma nás stresuje viac, než si myslíme. Takto sa tomu dá predísť

Preplnené skrine, zásuvky bez systému a veci „na potom“ sú pre mnohých Slovákov bežnou súčasťou domova. Vizuálny chaos doma však zvyšuje stres, únavu a pocit zahltenia. Často viac, než si uvedomujeme. Aj preto sa čoraz viac ľudí obracia k myšlienke declutteringu – vedomého zjednodušovania domácnosti aj života.
„Anglické slovo decluttering môžeme voľne preložiť ako zbavovanie sa zbytočností. Je to proces vedomého prehodnocovania a rozhodovania, ktoré z vecí, čo vlastníme, nám skutočne slúžia a ktoré už nie. Nie je to trend ani rýchla metóda upratovania, ale reakcia na dobu. Dnes máme viac vecí než kedykoľvek predtým, no paradoxne menej pokoja,“ vysvetlila Zuzana Mrázová, certifikovaná konzultantka metódy KonMari, ktorá sa venuje declutteringu. Ako dodáva, preplnený domov často znamená aj preplnenú myseľ. Práve uvoľnený priestor, fyzický aj mentálny, prináša ľuďom pocit rovnováhy a vnútorného pokoja.
Poriadok nevzniká náhodou
Kým klasické upratovanie rieši najmä povrch, decluttering ide oveľa hlbšie. Nejde o bezhlavé vyhadzovanie ani o minimalizmus za každú cenu. „Je to citlivý a osobný proces vyberania si z toho, čo už máme. Nejde o to, koľko vecí vytriedime a vyhodíme, ale ktoré zostanú,“ objasnila Zuzana Mrázová. Skutočný pocit poriadku podľa nej nevzniká z lesklých povrchov, ale z jasných rozhodnutí a z vedomia, že vieme, čo vlastníme a prečo.
Preplnený priestor nás pritom ovplyvňuje viac, než si často pripúšťame. Vizuálny chaos zvyšuje únavu, podráždenosť aj pocit, že doma nikdy nie je poriadok. „Každá vec, ktorá nemá jasné miesto alebo zmysel, si pýta našu pozornosť. Keď sa priestor uvoľní, uvoľní sa často aj hlava,“ dodala Zuzana Mrázová.
Začať sa dá jednoducho
Podľa certifikovanej konzultantky metódy KonMari netreba hneď robiť radikálne kroky. „Začať treba malým, konkrétnym priestorom, jednou kategóriou vecí, nie celým bytom. Jedna zásuvka alebo polica, ako prvotný impulz, úplne stačí. Postupne a cielene,“ uzavrela Zuzana Mrázová. Dôležité je nezačínať emocionálne náročnými predmetmi a sentimentami a vnímať, že menej vecí neznamená stratu komfortu, ale často pocit slobody. Práve ten si ľudia po declutteringu pamätajú najviac.
Lepšie sa žije v priestore, ktorý dýcha
Tchibo prichádza s novými kolekciami Upratovací pomocníci a Pohodlie domova, ktoré pomáhajú vytvoriť harmonickejšie a príjemnejšie prostredie na život bez zbytočného tlaku na dokonalosť.
Kolekcia Upratovací pomocníci ponúka praktické riešenia pre organizáciu a čistenie domácnosti – od úložných boxov a košíkov až po pomôcky, ktoré pomáhajú dlhodobo udržať poriadok. Práve jednoznačne určené miesto pre veci je jedným zo základov udržateľného poriadku.
Druhá kolekcia s názvom Pohodlie domova ponúka ležérne outfity, pohodlné pyžamá či domáce oblečenie, v ktorom sa budete cítiť dobre a bezpečne. To je presne to, čo ľudia po náročnom dni hľadajú.
Súprava organizérov do zásuviek prináša čistý prehľad a poriadok aj do tých najmenších zákutí domácnosti. So siedmimi úložnými boxmi v troch rôznych veľkostiach dokáže efektívne rozdeliť priestor v zásuvkách – či už ide o kancelárske drobnosti, kuchynské doplnky alebo kozmetiku. Organizéry šetria miesto, zlepšujú prehľadnosť a pomáhajú vytvoriť priestor, ktorý „dýcha“ a nezaťažuje myseľ pri každodennom používaní.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na eshope. Cena: 10,99 €.
Kefa na čistenie obuvi 3 v 1 je malý, no prekvapivo všestranný pomocník, ktorý udržiava čistotu tam, kde ju často prehliadame – pri topánkach. Vďaka kombinácii kefky, obuváku a kovového háčika jednoducho odstránite hrubé nečistoty aj kamienky z podrážok a zároveň si upracete priestor okolo vstupnej chodby či šatníka rýchlo a bez námahy.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na eshope. Cena: 5,99 €.
K relaxu po upratovaní patrí aj pohodlné oblečenie, ktoré vás obklopí príjemným pocitom domova. Domáca súprava pre ženy je ideálna pre pokojné chvíle doma. Vrchný diel s elastickým lemom a nohavice so šnúrkou z mäkkej bavlnenej zmesi prinášajú komfort bez kompromisov.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na eshope. Cena: 39,99 €.
Čerešničkou na záver je pánsky župan, ktorý dopĺňa kolekciu o nadčasový kúsok vhodný na ranné aj večerné domáce rituály. Mäkký materiál, pohodlný strih a opasok na zaväzovanie ponúkajú praktické riešenie po sprche alebo počas jednoduchého večerného oddychu.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na eshope. Cena: 39,99 €.
