Starostlivosť o ústnu dutinu po Vianociach: Ako dať zuby a ďasná späť do formy po období zvýšenej konzumácie cukru a alkoholu

Vianoce sú pre zuby skúškou odolnosti. Sladké koláče, varené víno, vyprážané jedlá aj kyslá kapustnica – to všetko dokáže ústa posunúť do kyslejšieho režimu, v ktorom sa ľahšie tvorí povlak, rýchlejšie opotrebúva sklovina a mikroflóra stráca rovnováhu. Dobrá správa je, že znormalizovať ústnu dutinu sa dá pomerne rýchlo – keď viete, čo presne robiť.
Čo si zažili naše zuby počas sviatkov?
Nie je to len o tom, že sme si dopriali viac sladkého. Pre naše zuby je problém najmä to, ako často sme si počas dňa dopriali koláče či vaječný likér. Cukry, ktoré sme počas dňa postupne prijímali boli pre baktérie v našich ústach palivom. Postupne ich spracovávali a vytvárali kyseliny, ktoré dočasne znižujú pH v ústach, teda vytvárajú kyslé prostredie. K tomu sa pridala kapustnica a ďalšie kyslé jedlá.
Kyslé prostredie samo o sebe sklovinu nenaruší, no pri častej konzumácii sladkého je pH v ústach dlhodobejšie nižšie – a to zvyšuje náchylnosť skloviny na eróziu. Alkohol zas spôsobuje suché ústa, teda menej slín, ktoré inak pomáhajú kyseliny neutralizovať a prirodzene „splachovať“ povlak. Výsledok je typický povianočný mix - viac povlaku, menej sviežosti a pocit, že ústa potrebujú návrat do rovnováhy.
Ako ústa po sviatkoch znormalizovať
Základom je vrátiť ústam rovnováhu – a to sa dá pomerne rýchlo, keď spojíte niekoľko jednoduchých, ale účinných krokov.
1. Dajte si 7 dní bez popíjania sladkého počas dňa
Najväčší rozdiel spraví, keď prestanete ústa bombardovať po troškách – najskôr sladké latte, neskôr džús či kola. Ak si niečo sladké doprajete, skúste si ho dať po jedle, nie medzi jedlami. Zuby tak majú dlhšie pauzy, počas ktorých sa pH v ústach stihne vrátiť do normálu.
2. Vynechajte na pár dní snacky, ktoré sa držia na zuboch
Cukríky, keksy, chrumky, chipsy – niektoré sa držia medzi zubami a na povlaku dlhšie, než si myslíme. Ak chcete rýchly reset, na týždeň ich vymeňte za niečo, čo sa v ústach neskrýva, napr. orechy, syr, biely jogurt či zeleninu.
3. Pridajte jedlá, ktoré podporujú sliny
Sliny sú prirodzený detox pre ústa – neutralizujú kyseliny a odplavujú zvyšky jedla. Pomáha viac vody, ale aj potraviny, ktoré podporujú tvorbu slín, napr. jablko, uhorka, zeler, mrkva či žuvačka bez cukru po jedle.
4. Poriadne si večer vyčistite zuby
Po sviatkoch často netreba vymýšľať zázraky – skôr dobehnúť, čo sa zanedbalo. Večer je kľúčový - 2 minúty čistenia, medzizubná kefka alebo niť a krátko jazyk. Toto je najrýchlejšia cesta k sviežejšiemu dychu a pocitu čistoty.
5. Pomôžte ústam dostať sa do rovnováhy aj správnou pastou
Po období, keď bola mikroflóra a pH v ústach viac „rozhádzané“, zvoľte pastu, ktorá s tým pracuje cielene. Zubná pasta MAX protect od slovenského výrobcu biela perla® obsahuje probiotiká Lactobacillus paracasei na podporu prirodzenej rovnováhy v ústach, xylitol na podporu optimálneho pH slín a výťažky z aloe vera a harmančeka na upokojenie ďasien –presne to, čo po sviatkoch oceníte, keď chcete ústa rýchlo dostať späť do formy.
