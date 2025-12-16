S NAY Vianoce stíhate: Pomôže garancia doručenia, rýchle vyzdvihnutie či nákupy na Štedrý deň

Spoločnosť NAY, najväčší predajca elektroniky na Slovensku, vstúpil do predvianočného zhonu s jasným cieľom – zabezpečiť, aby si každý našiel svoj vysnívaný darček pod vianočným stromčekom. NAY preto garantuje doručenie objednávok do Vianoc pri nákupe najneskôr 19. decembra.
Spoločnosť priebežne aktualizuje informácie o poslednom možnom čase objednania na webovej stránke www.nay.sk.
Darček do 15 minút? V NAY realita
Spoločnosť zároveň ponúka aj jednu z najrýchlejších foriem získania tovaru na trhu – vyzdvihnutie produktov v predajni už o 15 minút od online rezervácie. Zákazníci si môžu rezervovať akékoľvek produkty dostupné v predajni, a to v ktoromkoľvek z viac ako 50 obchodov po celom Slovensku.
NAY ponúka nielen pohodlné a rýchle nákupy, ale aj technickú spoľahlivosť, na ktorú sa zákazníci môžu spoľahnúť nielen počas sviatkov. Dôkazom je ocenenie v podobe 3. miesta v kategórii e-shopov na prestížnej PageSpeed.ONE Awards 2025, ktorá každý rok hodnotí stovky e-shopov podľa rýchlosti a používateľskej skúsenosti.
„Chceme, aby zákazníci mali pred Vianocami maximálny komfort. Preto im umožňujeme rýchlo a jednoducho si overiť dostupnosť produktov a vyzdvihnúť si ich prakticky do pár minút,“ hovorí marketingová riaditeľka spoločnosti NAY Sabina Boudová.
Služba online rezervácie funguje jednoducho:
- V detaile produktu zákazník vidí, v koľkých predajniach je aktuálne na sklade.
- Vyberie možnosť „Rezervovať“ a overí si dostupnosť v najbližších predajniach.
- Zvolí si predajňu, ktorá podporuje online rezerváciu, a dokončí rezerváciu.
- NAY pripraví tovar na vyzdvihnutie do 15 minút od potvrdenia objednávky.
- Pred príchodom zákazník počká na potvrdzujúcu SMS správu.
Rezervovaný tovar zostáva pripravený na vyzdvihnutie 3–5 kalendárnych dní, čo zákazníkom dáva dostatok času prispôsobiť vyzdvihnutie svojmu programu. Samozrejmosťou je aj možnosť vrátenia peňazí do 14 dní.
Nákupy na poslednú chvíľu
Zákazníci, ktorí nechávajú darčeky na poslednú chvíľu, môžu zostať pokojní– všetky predajne NAY budú totiž 24. decembra otvorené do 12:00 hod. V tento deň bude možné ešte osobne vyzdvihnúť online rezervácie, ktoré predajne pripravia k vyzdvihnutiu do 15 minút. Pre zákazníkov, ktorí nevedia, čím potešiť svojich najbližších, alebo si netrúfajú vybrať vhodný darček, má spoločnosť pripravené darčekové karty do NAY, ktoré si môžu zakúpiť v rôznej hodnote.
„Predvianočný čas býva náročný, preto chceme, aby si naši zákazníci mohli užiť sviatky v pokojnej atmosfére. Aj preto zostávajú naše predajne otvorené až do Štedrého dňa. Záleží nám na tom, aby každý našiel pod stromčekom darček, ktorý skutočne poteší. A keďže aj Ježiško sa nemusí vždy trafiť do vkusu, výmenu nevhodných darčekov predlžujeme takmer až do polovice januára,“ dodáva Sabina Boudová.
Tovar zakúpený v období od 1. 11. do 24. 12. 2025 môžu zákazníci v neporušenom obale vymeniť od 27. 12. 2025 do 12. 1. 2026 v ktorejkoľvek predajni NAY.
Darčeky potešia každého
Vďaka modernizovaným logistickým procesom, automatizácii a spolupráci s dopravcami je NAY pripravený aj na najvyšší sezónny dopyt. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na rýchle dodanie, komfortné služby a istotu, že ich Vianoce budú hladké a bez stresu.
Nie pre všetkých je obdarovanie typickým spôsobom vyjadrenia lásky. Pre niektorých ľudí je prirodzenejšie vyjadriť lásku pozornosťou, starostlivosťou či prítomnosťou. Nezištné obdarovanie je však jeden z najprirodzenejších spôsobov akým si vzájomne prejavujeme náklonnosť.
„Obdarúvanému tak vieme vyjadriť nielen to, že nám na ňom záleží, ale aj že naňho myslíme, poznáme ho a jeho radosť, napríklad aj z darčeka je pre nás dôležitá. Takéto prirodzené vyjadrovanie lásky môže posilňovať naše vzťahy cez zažívanie nám príjemných emócií, ktoré obdarúvanie vyvoláva na oboch stranách,“ vysvetľuje psychologička Erika Chudá.
