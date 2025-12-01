Bookbot chce pomôcť nielen knihám, ale aj autorom – spúšťa vlastný fond na podporu literatúry

Najväčší knižný secondhand u nás spúšťa od 1. januára 2026 nový grantový fond na podporu literatúry. Fungovať bude na všetkých trhoch, kde Bookbot pôsobí – okrem Slovenska a Česka ešte v ďalších deviatich krajinách, a financovaný bude z predaja nových kníh. Prvým projektom fondu u nás má byť literárny grant pre mladých slovenských autorov, ktorý odštartuje v marci 2026.
Každá nová kniha predaná cez Bookbot prispeje na ďalšie príbehy
Z každej predanej „novej“ knihy – teda takej, ktorá vyšla za posledné tri roky a predá sa cez Bookbot, odvedie knižný secondhand od prvého dňa budúceho roka v danej krajine 10 centov do svojho lokálneho literárneho fondu. Pre každú z krajín, v ktorých Bookbot pôsobí, tak vznikne osobitný fond, z ktorého sa potom budú podporovať miestni autori aj projekty na rozvoj literatúry a čítania.
„Dlhodobo pomáhame dávať knihám druhú šancu tým, že ich vraciame späť do obehu. A teraz chceme niečo vrátiť aj samotnej literárnej scéne,“ hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie Bookbotu. „Z každého predaja novej knihy poputuje malá suma do fondu, ktorý potom pomôže autorom, neziskovým organizáciám alebo literárnym projektom. Je to jednoduchý spôsob, ako premeniť nákup knihy z druhej ruky aj na investíciu do ďalších príbehov.“
Projekty, ktoré fond podporí, bude Bookbot vyberať priebežne. Nominovať ich však bude môcť každý, vrátane čitateľov a zákazníkov, prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke.
Prvým projektom bude literárny grant pre mladých autorov
Ako prvý sa u nás bude z fondu financovať program Bookbot literárny grant, určený mladým slovenským autorom. V marci 2026 odštartuje nomináciami spisovateľov a spisovateliek, ktorí za posledné dva roky vydali svoj knižný debut.
„Veľa talentovaných autorov píše popri práci a na nové rukopisy im tak často zostávajú len večery alebo víkendy,“ vysvetľuje Lívia Čadová. „Práve preto je podstatou nášho literárneho grantu snaha prispieť začínajúcim autorom finančne tak, aby získali na svoju tvorbu viac času – náš program by pre nich mal znamenať reálnu možnosť dopriať si pár mesiacov sústredeného písania.“
Nominácie za začnú v marci budúceho roka a budú otvorené približne mesiac – podieľať sa na nich bude môcť každý, kto zavíta na stránky Bookbotu. Po ich uzavretí budú všetci nominovaní autori oslovení a informovaní o ďalšom postupe. Nasledovať bude asi šesťtýždňové online hlasovanie na webe Bookbotu. Do hlasovania postúpia všetci nominovaní autori a Bookbot si zároveň ponechá možnosť zaradiť aj vlastné „wild cards“, teda autorov, ktorých navrhne interný tím.
Dvaja víťazi, dve poroty – čitatelia aj odborníci
Literárny grant bude mať dvoch víťazov – jedného vyberú čitatelia, druhého odborná porota zostavená Bookbotom.
- 5 000 € získa víťaz čitateľského hlasovania. Táto suma zodpovedá približne trom priemerným mesačným platom a predstavuje tak „tri mesiace voľna na písanie“.
- 3 500 €, teda asi dva mesačné platy, získa víťaz odbornej poroty.
Odborná porota bude pozostávať zo zástupcov knižného biznisu, knižného influencera, spisovateľa či spisovateľky a jedného z najvernejších zákazníkov Bookbotu. „Je pre nás dôležité, aby sa v rozhodovaní stretli profesionálny pohľad na literatúru aj perspektíva ľudí, ktorí knihy jednoducho milujú,“ dopĺňa Lívia Čadová.
Čitatelia ako spolutvorcovia literárnej scény
Bookbot chce pomocou svojho grantového programu nielen finančne podporiť autorov, ale aj aktívnejšie zapojiť do diania v tejto sfére čitateľov. Tí budú môcť jednak nominovať autorov na literárny grant, jednak hlasovať o víťazovi čitateľskej ceny.
„Naši zákazníci už roky rozhodujú o tom, ktoré knihy dostanú druhú šancu. Teraz im dávame možnosť ovplyvniť aj to, ktoré nové príbehy vzniknú,“ uzatvára manažérka Bookbotu. „Veríme, že spojenie knižného secondhandu a grantového programu ukáže, že udržateľnosť a podpora kultúry k sebe prirodzene patria.“
Podrobné informácie o programe, harmonograme a nominačnom formulári zverejní Bookbot na svojom webe a sociálnych sieťach.
