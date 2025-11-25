Dovolenka pre náročných: Južné Tirolsko v dokonalej rovnováhe luxusu a prírody

Tam, kde sa Dolomity stretávajú s talianskym šarmom, vzniká svet, ktorý má svoj rytmus, vôňu aj chuť – Južné Tirolsko. Krajina, kde sa strieda horská energia s dolce vita, kde cappuccino chutí inak, pretože ho pijete s výhľadom na zasnežené vrcholky a v pocite absolútneho pokoja.
Práve tu sa nachádza Falkensteiner Hotel Kronplatz člen prestížnej skupiny The Leading Hotels of the World. Miesto, kde sa luxus prejavuje eleganciou a prírodnou krásou.
Cesta z Česka sem vedie pohodlne autom cez Rakúsko, cez horské priesmyky, vinice a dedinky, kde sa alpská precíznosť stretáva s talianskou ľahkosťou.
Architektúra, ktorá vás osloví
Hotel navrhol južnotirolský architekt Matteo Thun. Jeho rukopis je viditeľný v každom detaile – čisté línie, otvorené priestory, prírodné materiály a svetlo, ktoré počas dňa mení atmosféru interiéru.
97 izieb a suít pôsobí ako moderné horské útočisko: drevo, kameň, mäkké tkaniny a teplé farby vytvárajú harmóniu, v ktorej sa telo aj myseľ okamžite uvoľnia.
Acquapura Summit SPA – energia hôr v novej podobe
Na ploche 1 400 m² sa rozprestiera svet, kde sa pokoj a horská energia prirodzene prepájajú.
Acquapura Summit SPA však nie je len o odpočinku. Je to miesto, ktoré prebúdza telo aj dušu, upokojuje myseľ a vracia človeka k sebe samému.
Predstavte si rannú jogu a následný plynulý prechod do 25-metrového športového bazéna, kde sa každý záber mení na meditáciu.
Na streche navyše čaká vyhrievaný infinity pool, ktorý vás nechá zabudnúť na starosti všedných dní.
Jedinečné sú aj saunové rituály s panoramatickým výhľadom na hory a kabínková lanovka, ktorá sa vinie nahor až k známemu Messner Mountain Museum Corones. Pri západe slnka sa celé údolie zahalí do zlatého svetla a vy sledujete, ako svet okolo spomaľuje, zatiaľ čo teplo fínskej sauny a vôňa horských bylín prebúdzajú vaše zmysly.
Každá procedúra v Acquapura Summit SPA vychádza z darov miestnych hôr. Prírodné produkty z bylín a precízne dotyky terapeutov vytvárajú hlbokú regeneráciu, ktorá pretrváva ešte dlho po návrate domov.
Kulinárske zážitky s dušou hôr
V reštaurácii 7Summit sa gastronómia mení na zážitok, kde sa alpská čistota spája s talianskou dolce vita. Šéfkuchár Federico Carsili a jeho tím varia podľa filozofie Slow Food, s rešpektom k rytmu prírody a surovinám z južnotirolských údolí.
Každý večer tu hostia zažijú šesťchodové degustačné menu, ktoré plynule rozpráva príbeh regionálnych chutí – od sviežich tónov po jemné stredomorské akcenty. Atmosféru dopĺňa výber farebných a voňavých antipasti a na záver ponuka syrov z Dolomit, ktorá oslavuje miestne tradície a remeslo.
Celý večer korunuje vinný servis vedený skúsenými someliérmi, ktorí hostí sprevádzajú starostlivo zostavenou kolekciou vín z najlepších vinárstiev oblasti Alto Adige a ďalších svetovo uznávaných vinohradníckych regiónov.
Ráno ponúka bufetové aj à la carte raňajky – domáce pečivo, farmárske produkty, čerstvé ovocie a teplé jedlá pripravené na želanie, sprevádzané výhľadom na hory a pokojom, ktorý dáva každému dňu ten správny rytmus.
Pozorovať kuchárov v open kitchen reštaurácie 7Summit je jedinečný zážitok – varenie sa tu mení na tiché divadlo plné vôní a precíznych pohybov. Hostia sledujú, ako sa z čerstvých surovín rodia dokonalé jedlá, zatiaľ čo každý krok tímu pôsobí ako premyslená choreografia.
Neopakovateľnú energiu majú večery s michelinským šéfkuchárom Theodorom Falserom, ktorý v hoteli hosťuje počas novembra.
Aktívny oddych v rytme Južného Tirolska
Vo Falkensteiner Hotel Kronplatz sa o vaše zážitky stará Experience Concierge – človek, ktorý dokonale pozná Južné Tirolsko a dokáže každý pobyt premeniť na individuálne dobrodružstvo.
Netvorí programy podľa šablóny, ale navrhuje zážitky podľa vášho tempa, záujmov a nálady. Či už si želáte pokojný ranný výšľap, popoludňajšiu cyklotúru lesnými cestami, lekciu jogy alebo súkromnú degustáciu vín z regiónu Alto Adige, všetko bude presne podľa vás.
Na jeseň ponúka okolie panoramatické turistické trasy zaliate zlatistým svetlom. Prichádzajúca zima však krajinu premení. Dolná stanica lanovky na Kronplatz sa nachádza priamo pri hoteli, takže z pohodlia raňajok môžete vyraziť rovno na svah. Lyžiarske stredisko Plan de Corones otvára zimnú sezónu 29. novembra. Lyžiari sa môžu tešiť na moderné vleky, perfektne upravené zjazdovky a dychberúce výhľady na Dolomity.
A či už pôjdete cez Brennerský priesmyk alebo cez Lienz, cesta do Južného Tirolska je zážitkom sama o sebe. Na jej konci čaká Falkensteiner Hotel Kronplatz miesto, kde sa stretáva elegancia, pokoj a sila prírody. Miesto, kde dovolenka pre náročných neznamená luxus v pozlátku, ale v pokoji, priestore a autenticite.
