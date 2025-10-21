TOUCH OF GOD prináša Halloween, aký Bratislava ešte nezažila: Po vypredanom hrade prichádza zákon džungle

Po vypredanom Bratislavskom hrade, kde sa konal jeden z najdiskutovanejších eventov tohto roka, prichádza ďalšia kapitola projektu TOUCH OF GOD. Ten si už vybudoval reputáciu ako značka, ktorá posúva hranice nočného života na Slovensku. Kým iní sľubujú “luxusné párty”, TOUCH OF GOD ich reálne prináša a to od prémiového servisu, cez umelecké vizuály až po svetovú produkciu a hudobný výber, ktorý by pokojne obstál v kluboch na Ibize, v Tulum či Mykonose.
Tento Halloween sa Bratislava premení na džungľu. Nie však obyčajnú, ale takú, kde sa strácajú masky, a kde aj lovci môžu byť ulovení. TOUCH OF GOD: Spirit of the Jungle prichádza 31. októbra do Neptune Clubu na Kolárskej ulici. Očakáva sa večer, ktorý prekročí všetko, na čo boli slovenské publikum a kluby doteraz zvyknuté.
Po hrade prichádza temnota
Letný event na Bratislavskom hrade sa zapísal do histórie ako elektronický event v týchto ikonických priestoroch, ktorý sa podarilo kompletne vypredať. Energia, produkcia a atmosféra presvedčili aj skeptikov, že TOUCH OF GOD nie je len ďalšia párty, ale projekt, ktorý mení vnímanie tanečnej kultúry u nás.
Po eufórii, ktorá sa niesla hradnými múrmi, prichádza nová výzva - Halloween v duchu džungle. Tento koncept má byť kontrastom k elegantnej noblese hradu. Miesto bielych stien a výhľadu na mesto sa návštevníci ocitnú v surovej, temnej energii prírody, kde rytmus nahrádza rozum a hudba ovláda telo.
Džungľa, ktorá si ťa podmaní
Tvorca eventu sľubuje svetový štandard vizuálu a zvuku, ktorý sa bude dať porovnať len s produkciou zahraničných festivalov. Afro, Melodic a Tech House v podaní precízne vybraných domácich DJov, ktorí vytvoria unikátnu atmosféru - z nej bude cítiť luxus a divokosť.
Za mixpultom sa predstavia Casey Sinclair, Borra, Tysker, D.K.O a Thehivebrothers.
„Spirit of the Jungle nie je len téma, ale zážitok. Je to návrat k pudom, ktoré v bežnom živote potláčame. V túto noc sa všetko odhalí, vznikajú nové spojenia a na povrch vychádzajú aj tie temnejšie túžby v nás,“ prezrádza organizátor Casey Sinclair
Dresscode: Spirit of the Jungle
TOUCH OF GOD si dáva záležať na detailoch a dress code je súčasťou celého zážitku. Hostia by mali prísť v duchu “Spirit of the Jungle” – teda v odvážnych, divokých, prírodou inšpirovaných outfitoch. Nie je to karneval, ale vizuálna hra medzi eleganciou a inštinktom.
Miesto, kde pravidlá prestávajú platiť
31. októbra sa Neptune Club premení na miesto, kde sa realita rozplynie. Zvuk bubnov, temné rytmy a svetelné efekty vytvoria prostredie, ktoré vtiahne návštevníkov do iného sveta.
“V tejto džungli sa neschováš. Hudba ťa nájde, pohltí a odhalí tvoje túžby aj slabosti,” odkazuje teaser eventu, ktorý už teraz koluje po sociálnych sieťach.
TOUCH OF GOD a sieť fitnescentier 365 Fit&Co spájajú svet hudby a zdravého životného štýlu. „Keď je telo vo forme a myseľ v rovnováhe, všetko ide prirodzene ľahšie. Máme viac energie, viac chuti do života a zážitky získavajú novú hĺbku – vo vzťahoch, v práci aj v každodennom živote,“ hovorí Casey Sinclair.
Kde, kedy a ako
Dátum: 31. október 2025
Miesto: Neptune Club, Kolárska 3, Bratislava
Čas: od 21:00 do 04:00
DJs: Casey Sinclair, Borra, Tysker, D.K.O, Thehivebrothers
Dresscode: Spirit of the Jungle
Hudba: Afro House, Melodic House, Tech House
Vstupenky na Predpredaj.sk
