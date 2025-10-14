Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Nifra sa po roku vracia do Bratislavy – priprav sa na 360 Madness!

Už najbližšiu sobotu, 18. októbra, Bratislava po vyše roku privíta výnimočného headlinera – Nifru. Tentoraz však Nifra prichádza s úplne špeciálnym vystúpením, aké sme na Slovensku ešte nezažili. Po prvýkrát prinášame na Slovensko jej nový koncept “360 Madness”, v rámci ktorého budú fanúšikovia tancovať okolo stage-u s DJ-om a zažijú tak jedinečné spojenie hudby a priestoru. Táto noc bude o to špeciálnejšia, že sa odohrá v úplne novom, modernom klube Neptune priamo v srdci Starého Mesta, ktorý bude dokonalým miestom pre túto slovenskú “360 Madness” premiéru.

Posúvajúc hranice mainstage techna, rave-u a trance-u, Nifra je priekopníčkou, ktorá nanovo definuje zvuk modernej elektronickej hudby. S dravou a elektrizujúcou energiou, ktorá dokáže strhnúť každý tanečný parket, sa stala nezastaviteľnou silou na globálnej scéne. Dvakrát nominovaná na cenu Best Female Trance Artist na IDMAs a zaradená medzi „Future of Dance 2024“ podľa 1001Tracklists, exkluzívneho výberu 101 producentov formujúcich zvuk zajtrajška, si táto slovenská hviezda pevne upevnila svoje miesto ako jedna z najvplyvnejších osobností elektronickej hudby súčasnosti.

Nespochybniteľný vzor pre ženy v hudobnom priemysle, Nifrina cesta sa začala neoblomnou vášňou pre hudbu už v tínedžerských rokoch. Jej láska k elektronickým beatom sa rýchlo stala poslaním, ktoré ju priviedlo na pódiá s legendami ako Tiësto, Paul van Dyk a Armin van Buuren. Od ikonických festivalov ako Tomorrowland, EDC Las Vegas, A State Of Trance, Transmission, Luminosity Beach Festival, Mysteryland, Airbeat One Festival, Electronic Family až po svetové centrá tanečnej hudby ako Dreamstate a Beyond Wonderland SoCal, jej vystúpenia sú jednoducho legendárne.

Rok 2025 priniesol pre Nifru ďalší kariérny vzostup, keď sa predstavila na monumentálnych podujatiach ako Ultra Miami a Creamfields Hong Kong. Jej neutíchajúci drive dopĺňa séria prelomových noviniek, ktoré vychádzajú na popredných labeloch ako Revealed Recordings, Thrive Records a EXTATIC. So svojou neochvejnou intenzitou, nekonečnou kreativitou a oddanosťou svojmu remeslu Nifra nielen formuje budúcnosť – ona je budúcnosť.

Pre nás má Nifra výnimočný význam – v minulosti u nás v rámci Ear-Gasmic eventov hrala už 7-krát, z toho až 5-krát na našej legendárnej, zakaždým plne vypredanej Boat Party, kde vždy vytvorila neopakovateľnú atmosféru.

Okrem Nifry v rámci špeciálneho konceptu “360 Madness” line-up doplní výnimočný špeciálny hosť The Rocketman, ktorého na Slovensku predstavíme vôbec po prvýkrát!

The Rocketman – “záhadný” DJ a producent z Holandska, ktorý prináša energický a futuristický techno/trance/rave zvuk, kombinujúci hypnotické melódie s masívnymi dropmi a tanečnými rytmami, ktoré dokážu rozprúdiť každú párty. Získal si srdcia fanúšikov po celom svete. Do obežnej dráhy vystrelil s trackmi Pain, Love & Peace, The Future či virálnym The Night Train. Svet aktuálne dobíja skladbami ako napr. The Creator, Loca či All Night.

Podporujú ho najväčšie mená scény, nechýba v top playlistoch a na line-upoch najväčších festivalov. Nazbieral viac než 20 miliónov streamov, vyšvihol sa na #1 v rebríčku Beatport a dobil TikTok aj Spotify.

Jeho cesta naberá kozmické tempo — a jednou zo zastávok bude Ear-Gasmic v Bratislave. Prežije to Neptune Club?!  Toto nebude obyčajný set – ale štart do inej reality. Nezmeškaj toto pristátie a kozmickú energiu! Zabezpeč si svoje miesto na našom evente už teraz!

Túto výnimočnú „360 Madness“ noc v rámci supportu doplnia aj naši dlhoroční rezidentní DJs Kristy Jay, Unbeat a Four Dots, takže o kvalitnú elektronickú hudbu a dynamické tempo noci núdza nebude. Sme presvedčení, že sa tu stretne to správne párty jadro hudobných nadšencov ako to už mnohí z našich predošlých eventov dobre poznáte. Očakávajte tak skutočne mimoriadny zážitok!

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

