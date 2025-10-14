Silvester len pre vyvolených: Zažite privátny večer v štýle elity, s noblesou a súkromím

Exkluzivita, noblesa a zážitok, ktorý si dopraje len uzavretý okruh hostí. Nie každý vyhľadáva Silvester v rytme hlučnej hudby, preplnených parketov a tlačeníc pri barovom pulte. Pre tých, ktorí túžia po súkromí, výnimočnej atmosfére a špičkovom servise, prináša ikonický Hotel Zlatý Kľúčik privátny silvestrovský koncept spojený s pobytom pre uzavretú skupinu hostí, ktorý vás prenesie do sveta súkromných večierkov plných štýlu.
Tento koncept, pripomína exkluzívne silvestrovské večierky známe z luxusných hotelov svetových metropol, kde sa atmosféra súkromia snúbi s prémiovým servisom. Ak túžite zakončiť rok v štýle elity, v priestore, ktorý patrí len vám a vašim blízkym, rozhodne venujte tomuto článku zvýšenú pozornosť. K dispozícii je len jedna rezervácia – preto je tento večer naozaj len pre pár vyvolených. Budete to práve vy?
Dotyk svetovej úrovne
V čase, keď väčšina oslavuje vo veľkých sálach, vy si môžete s priateľmi vychutnať privátnu párty v luxusnom salóniku Cognac & Cigar Lounge v časoch od (18:00 do 02:00), ktorý je súčasťou Hotela Zlatý Kľúčik v Nitre. Čakať vás bude osobný servis počas celého večera, pohár prémiového prosecca Domus-Picta pre každého hosťa na privítanie, výberová gastronómia – od francúzskych kanapiek až po delikátne syry, salámy a snacky servírované len pre vás a vaša silvestrovská párty môže začať.
Komfort, súkromie a štýl
Silvestrovský balík však nekončí len silvestrovským večerom. V cene je zahrnuté luxusné ubytovanie pre dve osoby, slávnostná trojchodová večera v podaní šéfkuchára Viliama Beňa a jeho tímu v štýle francúzsko-slovenskej kuchyne, ako aj bohaté raňajky formou francúzskeho vidieckeho bufetu. Po prebudení alebo počas dňa vás čaká vstup do Oriental Luxury Spa vrátane saunového sveta a Late check-out, aby ste si mohli dopriať pokojný štart do nového roka. A ak by ste predsa len ráno zatúžili po aktívnom štarte do dňa, k dispozícii budete mať voľný vstup do hotelového fitness centra s profesionálnym vybavením.
Rezervujte si svoje miesto včas
Pobytový balík so silvestrovským prenájmom Cognac & Cigar Lounge je dostupný exkluzívne len pre jednu uzavretú skupinu v počte od 8 do 20 osôb, čím je zaručené maximálne súkromie a personalizovaný zážitok. Silvestrovský balík s raňajkami, vstupom do wellness a s trojchodovou večerou zostáva v ponuke len do vypredania kapacít hotela, preto odporúčame rezerváciu v dostatočnom predstihu. Privátny silvestrovský balík sa každoročne vypredá v rekordnom čase, preto si túto príležitosť nenechajte ujsť. Rezerváciu si môžete vytvoriť prostredníctvom e-mailu: recepcia@zlatyklucik.sk
