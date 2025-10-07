Táto PONUKA vás môže katapultovať do sveta žurnalistiky: Topky.sk hľadajú POSILU

BRATISLAVA - Pridaj sa k nám. Jeden z najčítanejších spravodajských portálov na Slovensku - Topky.sk - otvára dvere novým talentom. Vybraní kandidáti, ktorí budú pracovať výhradne z domu, sa budú podieľať na tvorbe aktuálneho obsahu. Príležitosť sa naskytá aj pre milovníkov športu.
Spravodajský portál Topky.sk, ktorý patrí pod spoločnosť Zoznam, s.r.o., hľadá nových kolegov na pozíciu brigádnika. Pracovná pozícia redaktor - editor je určená predovšetkým študentom vysokej školy, absolventom alebo začínajúcim redaktorom so záujmom o prácu v dynamickom prostredí online médií, ktorí budú prinášať čitateľom zaujímavý obsah.
Práca zahŕňa redakčnú činnosť pre jeden z najnavštevovanejších spravodajských portálov na Slovensku - spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby. Ide o výbornú príležitosť pre všetkých, ktorí chcú začať svoju kariéru v médiách alebo získať cenné skúsenosti počas štúdia. Redaktori budú okrem iného pracovať na aktuálnych témach a učiť sa od skúsených kolegov v oblasti online žurnalistiky.
Uchádzač musí mať schopnosť rýchlo sa učiť a promptne reagovať na problémy, musí byť komunikatívny, mať výborné gramatické a štylistické schopnosti a tiež dobré zručnosti pri práci s počítačom a internetom. Veľmi dôležité je ovládať schopnosť určiť si priority pri práci pod časovým tlakom. Medzi hlavné benefity tejto práce patrí možnosť prispôsobiť si pracovnú dobu, vykonávanie práce výhradne z domu a tiež zaujímavé finančné ohodnotenie.
Príležitosť aj pre milovníkov športu
Spoločnosť Zoznam, s.r.o., ktorá v súčasnosti ponúka viac ako 40 vlastných a partnerských online produktov, pokrýva okrem Topiek aj čitateľsky obľúbený portál Športky.sk. Aj tu redaktori športového spravodajstva hľadajú nových kolegov. Oblasťou pôsobenia je redakčná činnosť so zameraním na šport - spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby. Ak spĺňaš vyššie spomenuté požiadavky, chceš si privyrábať v pohodlí domova a získať cenné skúsenosti, tak je táto ponuka stvorená práve pre teba.
