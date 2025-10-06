Jazdili by ste dnes dobrovoľne na Trabante? Tak prečo si na bolesť stále dávate len masť?

Liečba, ktorú si zo svojho vrecka platia aj profesionálny športovci!
Keď bolesť nie je priorita… ale mala by byť
Aj v športe sa technológie vyvíjajú – no na vlastné telo mnohí stále používame „metódy minulého storočia“. Pritom práve telo je ten najdôležitejší nástroj. Športovci všetkých úrovní – od profesionálov až po amatérov po štyridsiatke – čoraz častejšie investujú nie do výstroja, ale do zdravia. Nie preto, že si to môžu dovoliť, ale preto, že už nemôžu čakať. Bolesť neodíde sama.
„Najmä v zápale hry počas plnej sezóny nemôžete ignorovať bolesť. Rameno, trieslo, koleno – všetko sa ozve, keď sa o seba nestaráte. V spolupráci s Alexia Clinic to riešim pravidelne,“ hovorí Denis Hudec, profesionálny hokejista, ktorý už niekoľkokrát absolvoval fyzioterapiu s prístrojovým ošetrením v Alexia Clinic Bratislava.
Prečo sme na tom tak biedne?
Vedeli ste, že množstvo športovcov, aj so zázemím v klube, si platí modernú fyzioterapiu z vlastného vrecka?
Nie preto, že by nemali klubového lekára či fyzioterapeuta, ale preto, že v klube často chýba to najmodernejšie prístrojové vybavenie, ktoré by im prinieslo rýchlu a účinnú úľavu od bolesti. Dúfať, že „ľad a tabletky to spravia“, už nestačí. Aj profesionálni športovci prešli na moderné riešenia – a zhodne hovoria: „To fakt zaberá!“
„Na zápase dostanem zásah, koleno opuchne – a ja potrebujem riešiť veci hneď. Klub mi zaplatí regeneráciu? Nie. Buď sa postarám o svoje telo ja, alebo budem mimo hry,“ otvorene hovorí jeden z hráčov najvyššej hokejovej ligy, ktorý nechce byť menovaný.
A to nie je výnimka. Aj známe mená ako Monika Chochlíková – naša najúspešnejšia Muay Thai reprezentantka a MMA zápasníčka – si po náročnom zápase vyhľadala pomoc v súkromnom centre. „Rameno som mala zoperované, no po náročnom zápase som cítila, že potrebujem odbornú pomoc. Vďaka ošetrenia v Alexia Clinic som pocítila výraznú úľavu – už po prvom ošetrení som cítila rozdiel,“ dodáva Monika.
Fyzioterapia v roku 2026: Začnite bolesť konečne riešiť!
Väčšina ľudí si pod pojmom fyzioterapia stále predstaví klasickú masáž, pár cvikov na lopte a gél, ktorý hreje alebo chladí. Dnešná realita je však úplne inde. Moderná fyzioterapia kombinuje odbornú manuálnu prácu fyzioterapeuta s pokročilými technológiami, ktoré urýchľujú hojenie, znižujú zápal a obnovujú pohyblivosť – bez liekov a bez bolesti. A práve v spojení technológie a skúseného fyzioterapeuta vzniká efekt, ktorý prekvapí aj profesionálnych športovcov.
„To fakt zaberá!“ – zhodne tvrdia hokejisti, futbalisti, MMA zápasníci aj športovo aktívni či neaktívny ľudia po päťdesiatke, ktorí hľadajú úľavu od bolesti bez chirurga a návrat do pohybu bez výpadku z tréningu či práce.
Rázová vlna, ktorá nebolí? Áno, existuje. Áno, účinkuje.
Možno ste už niekedy vyskúšali rázovú vlnu – alebo ste o nej aspoň počuli. A možno si ju spájate s tvrdými výbojmi, hlukom a nepríjemnou bolesťou počas ošetrenia. Presne toto je dôvod, prečo sa mnohí ľudia fyzikálnej terapie obávajú – no úplne zbytočne.
Technológia sa totiž posunula míľovými krokmi vpred. Jedinečný prístroj svojho druhu na trhu, ktorú používajú aj v Alexia Clinic, je unikátne spojenie bezbolestnej rázovej vlny s hĺbkovou diatermiou – a to znamená jedno:
- žiadny hluk,
- žiadne ostré výboje,
- a žiadna bolesť.
Naopak – klienti nič necítia, no účinok je citeľný už po prvom ošetrení. Zníženie zápalu, úľava od bolesti, obnovenie rozsahu pohybu – bez liekov, bez ihiel, bez skalpela.
„A fakt to účinkuje?“ – Áno. Efekt je ešte rýchlejší a trvalejší, práve vďaka spojeniu viacerých fyzikálnych energií v jednom prístroji. Výsledkom tejto kombinácie je rýchly účinok a zároveň komfort a bezbolestnosť ošetrenia.
Výhradným distribútorom bezbolestnej rázovej vlny ShockWave Dual Power a dlhoročným partnerom Alexia Clinic je spoločnosť Winmed, ktorá zabezpečuje kompletné a vždy to najmodernejšie prístrojové vybavenie pre fyzioterapeutov, kliniky, lekárov a nemocnice od certifikovaných európskych partnerov. Všetky Winmedom dodávané technológie sú pri liečbe vysoko účinné a zároveň bezbolestné a neinvazívne.
Dodávané prístroje poznajú aj v športových kluboch na Slovensku.
A čo bežný človek? Skúsenosti hovoria jasne - bolesti má aj ten, kto nešportuje.
Moderná fyzioterapia s pokročilou technológiou nie je určená len pre profesionálnych športovcov. Práve naopak – denno-denne pomáhame ľuďom, ktorých bolesti nevznikli na štadióne, ale doma pri vysávaní, v kancelárii za počítačom alebo po nočnom spánku v zlej polohe.
„Dlhšie ma trápila bolesť krku a ramena, ktorú som si pravdepodobne spôsobil nesprávnym spánkom. Už po prvej fyzioterapii v Alexii som cítil výraznú úľavu,“ napísal jeden z klientov po ošetrení v Alexia Clinic.
Rovnako pozitívne skúsenosti má aj pani Mima, ktorá riešila bolesť kolena:
„Využila som rázovú vlnu, ktorá na moje prekvapenie vôbec nebolela. Koleno prestávalo bolieť a celkovo som sa cítila lepšie už po pár návštevách.“
A ďalší klient, pán Peter, si pochvaľoval aj iné výhody:
„Po odbornej diagnostike a prístrojovom ošetrení bolesť ruky zmizla a pri cvičení ma už nič nebolelo. Ak by som opäť pociťoval svalovú bolesť, určite sa sem vrátim.“
Nie každý klient je športovo aktívny. Niekto má len každodenný stres, iný dvíha deti alebo pracuje celé dni v stoji. No všetci majú spoločné jedno: chcú sa opäť hýbať bez bolesti – a chcú to riešiť bez liekov, ihiel či operácie.
Kde nájdete takéto ošetrenia?
Alexia Fyzio & Beauty Clinic v Bratislave spája to najlepšie z oboch svetov – odbornú fyzioterapiu a pokročilé prístrojové technológie. Pomáhajú profesionálnym športovcom, trénerom, ale aj bežným ľuďom, ktorí už nechcú ignorovať svoje bolesti - modernou, šetrnou a efektívnou metódou, ktorú si môžete vyskúšať aj vy. Tu sa bolesti neprehliadajú, ale riešia! Nie injekciou. Nie tabletkou. Bezbolestný ošetrením.
Nepotrebujete odporúčanie. Ani výmenný lístok. Stačí jeden klik – a môžete sa objednať na vstupné vyšetrenie ešte dnes. Alexia Clinic – Bratislava – pre pohyb bez bolesti.
