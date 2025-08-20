Primaciálny palác rozozvučí Beethoven a Hilaris Chamber Orchestra

Primaciálny palác v Bratislave sa 23. augusta premení na hudobné srdce hlavného mesta. V jeho zrkadlovej sieni sa uskutoční slávnostné otvorenie 6. ročníka Podunajského festivalu komornej hudby. Už samotný úvodný večer ponúkne program, ktorý by bez váhania obstál aj na najprestížnejších európskych pódiách.
Na otváracom koncerte sa predstaví Hilaris Chamber Orchestra pod taktovkou dirigenta Tamása Cseha, zakladateľa a umeleckého riaditeľa festivalu. Orchester, ktorý je stálicou na slovenskej hudobnej scéne, tvoria špičkoví hráči z bratislavských symfonických telies a jeho koncerty sú vždy zárukou kvality.
Publikum čakajú dve ikonické diela. Samuel Barber – Adagio for Strings, skladba, ktorá sa stala symbolom hlbokej emócie. A Ludwig van Beethoven – Symfónia č. 3 „Eroica“, monumentálne dielo, ktoré svojou silou a revolučnosťou navždy zmenilo dejiny hudby. „Eroica je pre mňa víťazstvom nad prekážkami a Barberovo Adagio stelesnením čistej emócie. V spojení s atmosférou Primaciálneho paláca verím, že otvorenie festivalu bude nezabudnuteľným zážitkom,“ hovorí Tamás Cseh.
Samotný festival však prináša viac než len hudbu. Symbolizuje spojenie ľudí naprieč mestami, komunitami a generáciami. Koná sa nielen v Bratislave, ale aj v Šámote, Komárne, Veľkom Mederi a Dunajskej Strede – miestach, kde publikum len zriedka zažije koncerty takejto úrovne. „Hudba nemá hranice – spája ľudí bez ohľadu na jazyk či národnosť. Aj preto je pre mňa dôležité, aby festival prinášal hodnotu, radosť a inšpiráciu všade tam, kde zaznie,“ dodáva Tamás Cseh.
A niekedy prinesie aj niečo oveľa osobnejšie. Po jednom z koncertov prišiel za Tamásom Csehom starší pán a povedal, že vážnu hudbu počúva každý deň v rádiu, ale nikdy predtým nemal možnosť zažiť ju naživo. „Vtedy som si uvedomil, že to, čo robíme, má naozaj zmysel,“ priznáva Tamás Cseh.
Bratislavské otvorenie už teraz sľubuje, že leto 2025 prinesie hudobné okamihy, na ktoré budú diváci dlho spomínať.
