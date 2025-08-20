Legenda INEKAFE ohlásila GRAND FINÁLE! 30 rokov na scéne oslávi na špeciálnom klubovom turné po Slovensku a Česku!

Československá pop-punková legenda INEKAFE oslávi 30 rokov na scéne špeciálnym turné! INEKAFE – 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR vypukne v decembri v tomto roku a potrvá až do februára 2026. INEKAFE odohrajú z jedenástich koncertov dva špeciálne v Prahe a v Bratislave a zvyšných deväť vo štvorici v klasickom rockovom formáte. Na špeciálne koncerty do Bratislavy a Prahy si INEKAFE pozvali výnimočných hostí - 10-členný zmiešaný spevácky zbor Tirnavia, sláčikové kvarteto a klavír. Napriek tomu budú koncerty viac rockové ako symfonické a okrem klasiky zaznejú aj raritné skladby, ktoré kapela bežne nehráva. 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR odštartujú INEKAFE 11. decembra 2025 v MMC v Bratislave!
30. výročie kapela INEKAFE oslavuje celý rok na turné INEKAFE – 30 ROKOV TOUR 2025. Počas roku 2025 absolvuje asi 80 koncertov po celom Slovensku a Česku. Ako GRAND FINÁLE pripravila pre fanúšikov klubové turné na prelome rokov 2025/2026, na ktorom INEKAFE odohrajú 11 koncertov pod názvom INEKAFE – 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR.
„Naša kapela oslavuje 30 rokov - 30 rokov cesty z garáže v prístave až na poschodie, z ktorého máme dnešný výhľad. Je to zvláštny pocit. Už dlhé roky sa veľmi bránim slovu “legenda”. Stále si pripadám, ako ten istý blbec z garáže ako v 95-tom. Pomaly si ale uvedomujem, že asi už najskôr sme legendy, či sa nám to páči, alebo nie. Keď sme začínali, Elán mal 14 rokov od vydania ich prvého albumu. Už vtedy boli legenda. Olympic mal 30. Dnes máme 30 my. A Olympic 60 plus. Čiže niekde na polceste sme, takže stále dobre,“ s úsmevom prezradil líder kapely Vratko Rohoň.
INEKAFE vydali počas 30-ročnej histórie od roku 1995 do 2025 15 hudobných nosičov v niekoľko stotisícových nákladoch. Do éteru vypustili doteraz vyše 40 singlov, pričom zatiaľ posledným je Kolagénová nitka zo začiatku tohto roka. Ich chytľavé hity ako Ráno, Ružová záhrada, Ďakujeme Vám, Úspešne zapojení, Vianoce, Špinavé objatie, 090x, Kašovité jedlá, Právo na šťastie, Spomienky na budúcnosť, Otázka za milión a desiatky ďalších si spievajú už vyše dve generácie ľudí.
„Je zaujímavé sledovať generácie ľudí, ktoré s nami merajú spoločnú cestu. Tí ktorí s nami začínali a mali toľko čo my, majú dnes 50 plus. Na koncerte vídavame aj dosť teenagerov. Veľa kapiel štýl ako my nehrá, takže si sami našli cestu k nám. Mnohokrát sú to decká tej prvej generácie našich fanúšikov. Celkovo je ale priemerný vek nášho fanúšika, podľa štatistík sociálnych sietí, niekde okolo 30. Pomer chalani/baby 49/51. Perfektné čísla,“ konštatuje Vratko.
INEKAFE – 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR sa začne špeciálnym koncertom 11. decembra 2025 v MMC v Bratislave a skončí sa rovnako špeciálnym koncertom 26. februára 2026 v Paláci Akropolis v Prahe. INEKAFE si na turné pozvali hostí - zmiešaný spevácky 10-členný zbor Tirnavia a sláčikové kvarteto. Fanúšikovia tento formát poznajú hlavne z projektu INEKAFE 25 rokov Symphonic, avšak tentokrát bude aranžmán koncertov viac rockový a prispôsobený klubovým priestorom. 90 minútový setlist výročného turné bude pomerne raritný, zaznejú totiž skladby, ktoré sa bežne na koncertoch nehrávajú, napríklad, Dejavu, Pomôžte mi so mnou, Ruleta a ďalšie. V Bratislave a v Prahe budú niektoré z nich umocnené vokálovo vďaka Tirnavii a inštrumentálne vďaka slákom a klavíru. INEKAFE však sľubujú rockové prevedenie piesní a nové aranžmány niektorých skladieb. V setliste nebudú chýbať skladby zo všetkých albumov kapely, ktoré počas 30-ročnej existencie vyšli! Na turné vyrazia v aktuálnej zostave Vratko Rohoň – spev, gitara, Tadeáš Laššák – gitara, vokály, Vlado Bis – basgitara, vokály a Jozef “Dodo” Praženec – bicie, vokály.
„Tešíme sa na klubové turné, lebo v kluboch sa hrá dlhšie ako na fesťákoch a tento rok budeme mať naozaj zaujímavý playlist,“ uzatvára líder kapely Vratko Rohoň.
Ceny vstupeniek na turné budú dynamické, čím viac sa bude koncert blížiť, tým bude cena rásť. Kapela tak vytvára priestor pre možnosť zakúpenia si lístkov za čo najnižšiu cenu už v predstihu. Nenechajte si preto ujsť svoje miesto na záverečnej oslave 30 rokov kapely INEKAFE od decembra 2025 do februára 2026!
INEKAFE – 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR
11.12.2025 - SK, BRATISLAVA, MMC /ŠPECIÁLNY PROGRAM/
16.01.2026 - CZ, PLZEŇ, Bílej Medvěd
17.01.2026 - CZ, PARDUBICE, Žlutý Pes
22.01.2026 - CZ, BRNO, První Patro
23.01.2026 - CZ, FRÝDEK-MÍSTEK, Hudební klub Stoun
24.01.2026 - CZ, OLOMOUC, S-klub
30.01.2026 - SK, TRENČÍN, Piano Club
31.01.2026 - SK, ZVOLEN, DK ŽSR
06.02.2026 - SK, KOŠICE, Collosseum Club
07.02.2026 - SK, ŽILINA, Smer Klub 77
26.02.2026 - CZ, PRAHA, Palác Akropolis /ŠPECIÁLNY PROGRAM/
