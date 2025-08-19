Od Lucindy Childs po meme kultúru: Bratislava v pohybe ukáže tváre dnešného tanca

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe prinesie na jeseň do hlavného mesta legendy tanečnej scény, medzinárodne oceňovaných choreografov aj mladé talenty. Program 29. ročníka uvedie choreografie americkej priekopníčky postmoderného tanca Lucindy Childs, ako aj oceňovanej libanonsko-španielskej dvojice Guy Nader & Maria Campos. Predstaví sa aj nemecký súbor tanzmainz s choreografiou renomovaného autora Moritza Ostruschnjaka. Od 6. do 25. októbra 2025 vystúpia počas deviatich večerov umelci a súbory z piatich európskych krajín, Kanady a USA.
„Tohtoročný program sa zameriava nielen na to, kam sa súčasný tanec posúva, ale aj na to, odkiaľ vychádza. Festivaloví diváci budú môcť sledovať, ako sa tanečné umenie mení od postmoderny až po dnešné výpovede inšpirované digitálnym svetom,“ hovorí Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu. „Veríme, že naša ponuka prinesie vizuálne silné, expresívne a intenzívne umelecké zážitky.“
Hypnotické otvorenie festivalu
Festival otvorí 6. októbra 2025 v Slovenskom národnom divadle hypnotická choreografia Natural Order of Things od španielsko-libanonskej dvojice Guy Nader & Maria Campos. Deväť tanečníkov sa na javisku premieňa na pulzujúci organizmus, ktorý sa neustále mení, preskupuje a reaguje na priestor. Dielo, ktoré zaujme čistou vizualitou, precíznym rytmom a gradujúcou dynamikou pohybu, získalo v Španielsku tri hlavné ceny MAX – za najlepšiu choreografiu, najlepší ženský výkon a najlepší mužský výkon.
Tanec v galérii o neviditeľných umelkyniach
V performatívnej inštalácii Camille (10. októbra 2025 v Galérii Nedbalka) sa slovenská choreografka Lívia MM Balážová ponára do príbehu francúzskej sochárky Camille Claudel, ktorá tvorila na hrane geniality a šialenstva. Predstavenie je intímnym pohľadom do sveta ženy umlčanej spoločnosťou a zároveň univerzálnym rozprávaním o (ne)viditeľnosti žien v umení, v minulosti aj dnes.
Cez krásu k vyčerpaniu
Inscenácia Glory Game (11. októbra 2025, Štúdio SND) poľského choreografa Dominika Więceka ponúka mrazivý pohľad na šport ako divadlo bolesti. Choreografia skúma limity ľudského tela pod neustálym dohľadom kamery. V hypnoticky spomalenom pohybe sledujeme, ako sa atlét stáva objektom fascinácie, aj obeťou vlastného výkonu. Dielo obsahuje stroboskopické efekty a úplnú nahotu, odporúčame ho pre divákov od 18 rokov.
Výbušné stretnutie internetu a ľudského tela
Trailer Park (13. – 14. októbra 2025, Divadlo Aréna) od renomovaného mníchovského choreografa Moritza Ostruschnjaka a súboru tanzmainz premieňa digitálne impulzy internetu na výbušnú fyzickú realitu. Desať tanečníkov čerpá inšpiráciu z internetových videí a meme kultúry. Pohyby zo sociálnych sietí sa menia na intenzívnu choreografiu, ktorá skúma vplyv digitalizácie na telo a spoločnosť.
Tanec o smútku a spomienkach
After All (14. októbra 2025, A4 – priestor súčasnej kultúry) je sólo performancia francúzsko-britskej choreografky Solène Weinachter, ktorá cez tanec, divadlo a hovorené slovo rozpráva o smrti, smútku a spôsoboch rozlúčky so zosnulými. Predstavenie, uvádzané v angličtine, otvára priestor pre zraniteľnosť, zvedavosť aj citlivú reflexiu konca života.
Nové dielo legendy súčasného tanca v Bratislave
Americká choreografka Lucinda Childs (85), jedna z najvýraznejších postáv postmoderného tanca, sa osobne predstaví v Bratislave. V Divadle Aréna uvedie 18. októbra 2025 nové dielo Stein, ktoré malo premiéru len v júli tohto roka. V duete s tanečnicou Miki Orihara sa stretávajú pohyb, text a obrazy oceánov do podmanivej výpovede o pamäti tela a sile zrelosti. Večer doplnia tri rané choreografie Lucindy Childs zo 70. rokov v interpretácii súboru Dance On Ensemble, ktorý tvoria profesionálni tanečníci vo veku 40+, a ktorí redefinujú vzťah medzi telom, vekom a umením.
Bang Bang: fyzický manifest vytrvalosti
V diele Bang Bang (24. a 25. októbra 2025, A4) vystavuje kanadský choreograf Manuel Roque dvoch tanečníkov extrémnej skúške koncentrácie a fyzickej výdrže. Neustále opakovanie skoku sa mení na silnú výpoveď o tele na hrane, o výdrži, o výkone, ktorý fascinuje aj vyčerpáva.
Tanečné filmy aj medzinárodné prepojenia
Festival doplní Večer tanečných filmov (12. 10., Kino Film Europe) a Visiting Artist Programme (10. – 14. 10.), ktorý spojí mladých tvorcov z celej Európy s odborníkmi a miestnou scénou. Súčasťou festivalu bude aj workshop (13. 10.) s tanečníkmi z nemeckého súboru tanzmainz na VŠMU v Bratislave.
Na všetky predstavenia hlavného programu je možné zakúpiť festivalovú permanentku v cene 118 € / 59 € (študentská).
🎟️ Vstupenky na Predpredaj.sk.
📅 Viac informácií a celý program nájdete na: www.bratislavavpohybe.sk
- reklamná správa -