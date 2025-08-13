Aby opaľovanie zostalo bezpečné... i šetrné k prírode

Informácie o škodlivosti opaľovania a negatívnych dopadoch na naše zdravie sa na nás valia z každej strany. Aj napriek tomu by sme to nemali vnímať ako činnosť, z ktorej by sme mali mať strach. Pobyt na slnku má totiž aj množstvo benefitov, avšak iba za predpokladu že sa k nemu pristupuje zodpovedne.
To, že opaľovací krém s SPF faktorom je dnes už nevyhnutnosťou asi nijak bližšie špecifikovať nemusíme. O negatívnych dopadoch opaľovania bez adekvátnej ochrany ste už toho určite čítali dosť. Kvalitný opaľovací krém s minerálnym filtrom, správne návyky a vedomé rozhodovanie pri nákupe produktov sú tým najlepším spôsobom, ako ochrániť svoju pokožku a, zároveň, prispieť k ochrane prírody.
Ako si vybrať krém na opaľovanie, ktorý chráni vás aj prírodu?
Čoraz viac výskumov poukazuje na škodlivosť niektorých UV filtrov pre morské ekosystémy, najmä koralové útesy. Chemické zložky ako oxybenzón alebo octinoxát môžu spôsobovať bielenie koralov a narušenie hormonálneho systému morských živočíchov. Aj preto sa mnohé krajiny, ako napríklad Havaj či Thajsko, rozhodli zakázať určité druhy opaľovacích krémov.
Ako spotrebitelia máme možnosť voľby. Ak ste v tejto téme nováčikom, skúste sa inšpirovať našimi tipmi na to, ako si vybrať opaľovací krém, ktorý bude chrániť nielen nás, ale aj našu prírodu!
- Pri každom produkte vždy dôkladne skontrolujte zloženie - rozhodne sa vyhýbajte sa krémom s oxybenzonom, oktinoxátom, oktokrylenom či homosalátom. Viac o tom, čo je potrebné si všímať na etiketách obalov opaľovacích produktov sa dočítate na tomto odkaze.
- Uprednostňujte minerálne filtre - oxid zinočnatý a oxid titaničitý sú fyzikálne, teda minerálne alebo aj prírodné, UV filtre, ktoré zostávajú na povrchu pokožky a neprenikajú do tela ani do prírody.
- Hľadajte tzv. reef safe opaľovacie krémy - práve tie totiž neobsahujú chemikálie škodlivé pre morské ekosystémy.
- Voľte dôveryhodné značky, ktorých produkty prešli prísnymi dermatologickými testami - skvelou voľbou sú, napríklad produkty ako Bioderma Photoderm alebo Garnier Ambre Solaire SPF 50. Tieto značky ponúkajú rad klinicky testovaných krémov na opaľovanie s ekologickým zložením a spoľahlivou ochranou proti UVA aj UVB žiareniu. Množstvo takýchto opaľovacích krémov môžete nájsť, napríklad na beauty eshope Notino!
- reklamná správa -