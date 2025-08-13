7 dôvodov, prečo je nový hit medzi rodičmi taký obľúbený

Začiatok školského roka je ideálny čas, aby ste svojmu dieťaťu dali do rúk nástroje, ktoré mu pomôžu byť samostatné, zodpovedné a v bezpečí. Nový digitálny účet s predplatenou SIM kartou prináša kombináciu technológií, ktoré deti milujú – a rodičia ocenia. Tento detský účet je ideálny digitálny účet pre deti, ktorý zahŕňa aj O2 SIM kartu pre deti.
1. Účet so SIM kartou – 2 v 1 riešenie
Druhák či tretiak, prípadne štvrták na základnej škole. Rodičia týchto detí riešia rovnakú dilemu. Prvý mobil a účet v banke. Detský účet preto, aby sa naučilo narábať s peniazmi, šetriť si a prípadne si kúpiť nevyhnutné potreby. Kúpou prvého mobilu sa dieťa osamostatňuje aj fyzicky. Cesta do školy bez rodičov prináša stres nielen deťom, ale aj dospelým. Vďaka mobilu sa radikálne znižuje.
Až donedávna neexistovala na slovenskom trhu možnosť 2 v 1. Na jar priniesla Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka na Slovensku, novinku Detský účet soSIM kartou. Rodičia môžu deťom vo veku od 6 do 14 rokov založiť digitálny účet a zároveň aktivovať predplatenú SIM kartu – všetko pohodlne online cez aplikáciu George od Slovenskej sporiteľne. Vyklikajú si v ňom účet, nastavia SIM kartu od operátora O2, zvolia dátový balík a jedno bezplatné číslo na volania a SMS. Všetko bez návštevy pobočky.
Vďaka tomuto unikátnemu spojenie banky a operátora má rodič pod kontrolou výdavky dieťaťa aj jeho mobilnú komunikáciu. Navyše, prvých 5 000 detí získa smartfón Motorola Moto E14 úplne zadarmo.
2. George Junior – aplikácia pre deti
Aplikácia George Junior podporuje finančnú gramotnosť detí a umožňuje rodičovskú kontrolu.
Deti si v nej sledujú výdavky, sporia v Pokladničke s úrokom 1 % ročne a učia sa plánovať. Rodič má prehľad, ale do sporenia nezasahuje. Deti si samy rozhodujú, či si kúpia zmrzlinu alebo radšej počkajú na vytúženú hračku. Aplikácia podporuje zodpovednosť hravou formou. Sporenie pre deti je podporované cez Pokladničku, čo je súčasť digitálneho účtu pre deti.
3. Volania a SMS zadarmo na jedno číslo
SIM karta umožňuje bezplatné volania a správy na jedno vybrané číslo – ideálne na spojenie s rodičom. Aj keď dieťa nemá kredit, stále sa dovolá domov. Volania na ostatné čísla sú za výhodnú cenu 0,12 eur zaminútu alebo SMS, a to aj v rámci EÚ.
4. Digitálna ochrana s O2 Security
Služba O2 Security chráni deti pred škodlivým obsahom, podvodnými stránkami, vírusmi a nevhodnými nákupmi. Blokované sú aj platené služby, obsah pre dospelých či nákupy v mobilných obchodoch. Rodič má istotu, že dieťa surfuje bezpečne.
5. Dátové balíky na mieru
Na výber sú tri dátové balíky s platnosťou 90 dní. Dátové balíky pre deti sú navrhnuté tak, aby podporovali bezpečnú komunikáciu pre deti a digitálnu bezpečnosť.
- 1 GB za 3 eurá
- 3 GB za 5 eur
- 5 GB za 8 eur
Dobíjanie je jednoduché cez aplikáciu George, kde má rodič prehľad o aktuálnom stave dát aj kreditu. Navyše, dostáva notifikácie o poklese kreditu.
Karta, ktorá pri platbe svieti vďaka LED technológii, je nielen praktická, ale aj zábavná. Funguje ako klasická debetná karta, no s obmedzeniami podľa veku. Rodič môže nastaviť limity, sledovať transakcie a kartu kedykoľvek zablokovať či odblokovať. Ide o prvú detskú blikajúcu kartu na svete.
7. Smartfón zadarmo
Prvých 5 000 detí získa smartfón Motorola Moto E14 (2/64 GB, 4G) v hodnote 96 eur úplne zadarmo, ak splnia jednoduché podmienky – napríklad použijú kartu aspoň trikrát. Ideálne pred štartom nového školského roka. Získať mobil môžu rodičia s deťmi vo veku 6 – 14 rokov. Musí ísť o úplne prvý účet dieťaťa v Slovenskej sporiteľni.
Ako to funguje – krok za krokom
Založenie prvého účtu pre školáka je jednoduché a prebieha online cez aplikáciu George.
- Založenie účtu: V aplikácii George vyberie možnosť „Pre deti“ a založí SPACE účet pre dieťa vo veku 6 – 14 rokov.
- Založenie SIM karty: V rovnakom procese alebo dodatočne v časti „Detská O2 SIMka“ vykliká SIM kartu – zadarmo, bez jednorazového poplatku.
- Doručenie: Platobná karta aj SIM karta sú doručené poštou.
- Aktivácia: SIM kartu aktivuje v aplikácii George – po registrácii je pripravená na používanie.
- Rodičovská kontrola: V aplikácii môže rodič nastavovať bezplatné číslo, dobíjať kredit, navyšovať dáta a sledovať výdavky.
