Príroda, jaskyne, korytnačky: 5 dôvodov, prečo dovolenkovať na Zakynthose

Najmalebnejší výhľad na Zakynthose na pláž Navagio. (Zdroj: Shutterstock.com)

Grécko je síce známe nádherným tyrkysovým morom a slnkom, no v letných mesiacoch môže pôsobiť aj sucho a vyprahlo. Práve preto je šikovnou voľbou Zakynthos – ostrov, ktorý patrí medzi najzelenšie v krajine. Jeho členité pobrežie si zamilujú všetci, ktorí túžia po kúpaní v modrých lagúnach, úchvatných výhľadoch a spojení s prírodou. Ak túžite po dovolenke plnej vizuálnych zážitkov, prečítajte si, čo najkrajšie vás na ostrove čaká.

Okúpete sa na plážach, ktorých zábery obleteli svet

Na Zakynthose sa nachádza jedna z najmalebnejších a najznámejších pláží Grécka – pláž Navagio. Je známa stroskotaným vrakom pašeráckej lode, ktorá bola vyvrhnutá na piesočné pobrežie. Dnes je top atrakciou ostrova. Na pláž chránenú strmými útesmi sa dostanete len loďou, no odmenou je kúpanie v úžasne tyrkysovej vode. Ďalším prírodným skvostom je pláž Xigia so sírovými prameňmi, ktoré vytvárajú prírodné kúpele s liečivými účinkami. Na skoky do mora je najlepšia úzka zátoka Porto Limnionas, kde si môžete zaplávať do blízkej jaskyne.

Plavba k stroskotanej lodi patrí medzi top výlety na ostrove. (Zdroj: Shutterstock.com)

Objavíte jaskyne, vyhliadky a romantické zátoky

Ak nasadnete na loďku či štvorkolku, otvorí sa vám celkom iný svet – plný tajomných jaskýň, skalnatých výbežkov a fotogenických výhľadov. Zo severného prístavu Agios Nikolaos sa môžete loďou vydať k fascinujúcim Modrým jaskyniam, kde hra svetla vytvára ilúziu, že voda žiari zvnútra. Z vyhliadok je ľahko prístupná napr. vyhliadka Bochali nad hlavným mestom Zante, pričom si môžete pozrieť aj blízku zrúcaninu benátskej pevnosti. Pôsobivých vyhliadok však ostrov ponúka oveľa viac – ak si prenajmete auto, ľahko ich objavovanie spojíte s kúpaním v zálivoch s priezračnou vodou.

V Modrých jaskyniach vytvára voda dojem, akoby žiarila zvnútra. (Zdroj: Shutterstock.com)

Vyhliadka Bochali na kopci nad hlavným mestom. (Zdroj: Shutterstock.com)

Okúsite nočný život aj tradičné grécke špeciality

Večer si na Zakynthose užijete rušné nočné ulice aj tiché miesta pri mori s tradičnou gréckou kuchyňou. Ak túžite po zábave, zamierte do najpopulárnejšieho rekreačného strediska Laganas. Pláž sa tu pri západe slnka mení na živú diskotéku pod holým nebom a mladí ľudia si tu naplno vychutnávajú nočný život s drinkom v ruke. Pokiaľ uprednostňujete pokojnejšiu atmosféru, v turistických oblastiach si môžete posedieť v tavernách priamo na pláži. S úsmevom vám v nich naservírujú grilované kalamáre, pečenú fetu či králika na víne, typickú zakynthoskú špecialitu.

Typická tradičná taverna, modrá farba nesmie chýbať. (Zdroj: Shutterstock.com)

Zažijete dojemné stretnutia s chránenými korytnačkami

Len málokde v Európe môžete naživo stretnúť morské korytnačky karety obyčajné vo voľnej prírode. Zakynthos je vďaka chráneným zátokám ich posledným útočiskom v Stredomorí. V zátoke Laganas alebo pri ostrove Marathonisi ich môžete vidieť z loďky so skleneným dnom – alebo ak máte šťastie, priamo pri šnorchlovaní. Vyliezajú sa nadýchnuť na hladinu, ladne plávajú pod loďou a niekedy si vás zvedavo obzrú. Obe spomenuté lokality sú súčasťou Národného morského parku na juhu ostrova.

Na juhu ostrova sa môžete stretnúť s chránenými karetami obyčajnými. (Zdroj: Shutterstock.com)

Preskúmate šarmantné hlavné mesto aj tradičné dedinky

Na oddych od pláží je ideálna prechádzka hlavným mestom Zakynhtos (tiež Zante). Je to jedno z mála miest, ktoré si aj napriek zemetraseniu v 50. rokoch dodnes zachovalo benátsky šarm. V uličkách starého mesta objavíte námestia s arkádami, kostoly, malé butiky či cukrárne s domácimi zákuskami. Za pokojnejšou atmosférou sa môžete vybrať do kopcovitej dedinky Volimes, kde domáci ponúkajú keramiku, výšivky aj med priamo pred domom. Ešte pomalší rytmus má Kiliomenos – jedna z najvyššie položených dedín na ostrove. Kamenné domy, zelené okenice a prechádzky pomedzi vinice vytvárajú obraz ostrova, aký v hlavných turistických centrách neuvidíte.

Hlavné mesto Zante si zachovalo svoj benátsky šarm. (Zdroj: Shutterstock.com)

Leťte na Zakynthos už túto sezónu

Zakynthos je ostrov, kde namiesto čakania v radoch pri pamiatkach zažijete úžas nad prírodou. Páčiť sa tu bude všetkým, ktorí túžia po dovolenke plnej výletov a krásnych výhľadov. Kúpacia sezóna tu trvá od mája až do októbra a more býva v lete vyhriate na 26 až 29 °C.

Výhodou je, že na tento zelený kúsok Grécka sa dostanete len za dve hodiny letu z Bratislavy alebo Košíc. Pozrite si aktuálnu ponuku zájazdov na Zakynthos od CK FISCHER a vyberte si svoj termín. Cenovo najvýhodnejšie pobyty na poslednú chvíľu nájdete v sekcii last minute Zakynthos.

