Kaufland vie, ako rozhýbať tínedžerov, stačí im postaviť moderné ihrisko

Na otvorenie topoľčianskeho K Parku prišiel aj Separ, všetkých bavil svojím koncertom (Zdroj: Kaufland)

Na topoľčianskom sídlisku Juh bolo v sobotu 17. mája 2025 poriadne rušno. V oddychovej zóne Margarétka to pulzovalo hudbou, tancom aj zábavou, pretože Kaufland tu otváral nový K Park. Multifunkčné ihrisko prinieslo deťom a tínedžerom atraktívne miesto, kde môžu športovať, stretávať sa s rovesníkmi a baviť sa aj inak než vo virtuálnom svete. Bez scrollovania na sociálnych sieťach a sledovania displeja.

A že to funguje, dokázalo hneď prvé popoludnie. Moderný K Park sa zaplnil mladými ľuďmi aj rodinami, ktorí si prišli užiť nielen nové ihrisko, ale aj pestrý program. Tanečnica Lady Mel, vystúpenia parkouristov aj majstra vo fitness a kalistenike Michala Barbiera, ktorý predviedol dychberúce kúsky, to všetko čakalo na návštevníkov, ktorí tu zažili kopu zážitkov, smiechu aj zábavy. O dobrú náladu sa postaral DJ Smart a poriadnu koncertnú energiu rozprúdil raper Separ, ktorý doslova roztancoval celé sídlisko. Deti aj tínedžeri si dali športové výzvy, skúšali triky na skateboardoch či kolobežkách, zahrali si basketbal a užívali si deň s rovesníkmi. Presne tak, ako by mali tráviť voľný čas.

Moderné ihriská stavia Kaufland po celom Slovensku, chce nimi mladých motivovať k aktívnemu tráveniu voľného času (Zdroj: Kaufland)

Zábava, na ktorú telefóny netreba

Lezecká stena, streetballové ihrisko, workoutová konštrukcia, pingpongový stôl, zóny pre kolobežky aj skate, nový K Park je určený najmä mladým, ktorí už vyrástli z klasických ihrísk, no stále potrebujú priestor pre aktívny relax na čerstvom vzduchu. Na zahodenie nie sú ani lavičky a oddychová časť pre tých, ktorí po športe chcú hodiť reč s kamarátmi alebo si dať pauzu.

„Chceme mladým ukázať, že skutočná zábava sa nedeje len na displeji smartfónu. K Parky im poskytujú bezpečný priestor, kde sa môžu zabávať, športovať, byť sami sebou a vytvárať si nové priateľstvá. To všetko sa dá aj bez telefónu v ruke,“ zdôrazňuje význam projektu Nikoleta Lörincová zo spoločnosti Kaufland.

K Park ponúka tínedžerom priestor na šport aj zábavu (Zdroj: Kaufland)

Moderný športovo-oddychový areál v Topoľčanoch je v poradí už 22. K Parkom, ktoré obchodný reťazec postavil na Slovensku. Buduje ich naprieč regiónmi, aby vytiahol mladých z detských izieb, kde trávia čas najmä v online svete. Chce ich motivovať k tomu, aby sa stretávali s rovesníkmi pri pohybe a športe a aby smartfóny vymenili za skutočné zážitky. V Topoľčanoch vyrástol K Park vďaka víťazstvu vo verejnom hlasovaní, do ktorého sa zapojili rodiny, školy aj miestne organizácie.

„Parky a verejné priestory nie sú len o lavičkách a stromoch, ale aj o ľuďoch, ktorí sa v nich stretávajú, rozprávajú, trávia čas so svojimi deťmi či susedmi. O to viac sa tešíme z krásneho priestoru, ktorý môžu využívať deti, mládež aj tunajšia komunita. Nový K Park vyrástol v Topoľčanoch vďaka Kauflandu aj vďaka obrovskému zanieteniu všetkých, ktorí každý deň hlasovali, čím ukázali, že im na našom meste záleží,“ hovorí viceprimátor Topoľčian Juraj Želiska.

Ktoré mestá získajú svoj K Park?

Projekt K Parkov má na Slovensku úspech a ich počet pravidelne rastie. Kaufland plánuje každý rok postaviť sedem nových ihrísk, ktoré mestá a mestské časti získavajú na základe hlasovania verejnosti. Do ich výstavby doteraz investoval viac ako dva milióny eur. Viac informácií získate na www.kauflandpark.sk

