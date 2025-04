Tipos Národný beh Devín – Bratislava atakuje métu 6000 účastníkov: Pobeží aj hviezdny Matej Tóth

(Zdroj: STaRZ)

„Uvidíme koľko ľudí sa ešte prihlási, ale veríme, že na štart sa napokon postaví 6000 až 6500 bežcov,“ predikuje riaditeľ podujatia Roman Hanzel. Medzi prihlásenými bežcami je tradične aj viacero osobností nielen zo športovej sféry. „Veľmi sa teším, že tento beh svojou tradíciou, ale aj dĺžkou ľudí fantasticky spája, takže na štartovej listine môžeme opäť nájsť množstvo ľudí zo športového, kultúrneho či politického samosprávneho života,“ potešil sa Ladislav Križan, riaditeľ organizačného výboru podujatia a šéf Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ), ktorá preteky organizuje v spolupráci s bratislavským magistrátom.

Početnú atletickú komunitu reprezentuje olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth. Športovec roka 2016 absolvoval vlani prvý raz kompletnú klasickú trať spod devínskeho brala do centra Bratislavy s dĺžkou 11,625 km a teraz si to zopakuje. Vlani obsadil z takmer 5000 štartujúcich 161. miesto časom 48:25 min. „Nie som v takej bežeckej forme ako vlani, keď ma samého prekvapilo, ako dobre som dopadol. Skôr sa budem snažiť motivovať ostatných účastníkov. Cieľ je dobehnúť s úsmevom na tvári, obzrieť si okolie trate, užiť si atmosféru. Ešte v sobotu som si vravel, že si to tento rok pôjdem iba odklusať, ale v nedeľu ráno som si dal testovací tréning a vidím to na tempo 4:30 na kilometer. Ako sa však poznám, bude to o nejakú sekundičku rýchlejšie. Nechystám sa naháňať čas. Rád by som si našiel dobrú skupinku a pomohol jej k dobrému výkonu,“ povedal na tlačovej konferencii Matej Tóth, ambasádor podujatia, viceprezident Slovenského atletického zväzu a člen výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru.

Výzvou pre slovenských bežcov a bežkyne bude štart kenského kvarteta vo farbách maďarského Benedek-Teamu. Obhajcovi prvenstva Kennedymu Ronovi bude sekundovať víťaz marcového maratónu v Starej Zagore Amos Kemboi. Ich krajanka Jacinta Paulová len v nedeľu vyhrala polmaratón v rámci Belehradského maratónu, zatiaľ čo Mercy Chemutaiovej sa vlani podarilo to isté vlani v Rajci a na ČSOB BAM bola tretia. O tom, že kultový TIPOS Národný beh Devín – Bratislava je pre každého, svedčí prihláška 83-ročného Viliama Nováka, ktorý má na konte už 119 maratónov.

„Sme veľmi radi, že naša národná lotériová spoločnosť TIPOS je opäť generálnym partnerom tohto podujatia a súčasne jedným z hlavných podporovateľov športu na Slovensku. Na jednej strane vnímame dôležitosť profesionálneho športu pre spoločnosť, ale chceme podporovať aj voľnočasové aktivity a rekreačných bežcov, ktorí budú mať opäť skvelú príležitosť zmerať si sily v rámci svojich možností. Želám všetkým, aby mali radosť z pohybu, a aby Bratislava mala opäť veľkolepý zážitok z tohto podujatia,“ skonštatoval Michal Hutník, generálny riaditeľ TIPOS, a. s..

„Tak ako je Národný beh Devín – Bratislava slovenský bežecký klenot, tak my vnímame, že Zlatý bažant je ako značka pív a radlerov slovenský klenot medzi nápojmi, preto je pre nás toto spojenie veľmi dôležité,“ povedala Radoslava Anguš, senior brand manažérka spoločnosti Heineken.

Ak chcete zažiť jedinečnú atmosféru tohto podujatia, do 9. 4. 2025 sa do 23:59 môžete prihlásiť cez Predpredaj.sk

Osobné prihlásenie bude možné 11. 4. 2025 v čase 10:00 - 20:00 hod. a 12. 4. 2025 od 10:00 – 20:00 – Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, Nové Mesto.

