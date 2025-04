Podpora športu musí byť adresná, efektívna a dostupná pre všetkých, tvrdí Huliak

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dotačné výzvy Fondu na podporu športu (FnPŠ) musia adresne a efektívne smerovať najmä do regiónov. Pre samosprávy by zároveň mali byť dostupnejšie aj prostredníctvom zníženia byrokratickej záťaže. Na štvrtkovom rokovaní Správnej rady FnPŠ to zdôraznil minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).