Somelierske talenty sa na juniorských majstrovstvách stretli v Kaštieli Pálffy

Senzorické hodnotenie vybraných vzoriek, test zameraný na vedomosti z oblasti vinohradníctva a vinárstva aj servis a prezentácia vybraných vín, to sú disciplíny, ktoré mladých súťažiacich preverili. Hodnotila ich odborná porota na čele s prezidentom Asociácie somelierov Slovenskej republiky a členmi prezídia ASSR „Cieľom súťaže je podporiť mladých somelierov, vzbudiť v nich záujem o prácu v gastre. Našou snahou v tejto oblasti je aj rozprúdiť debaty o tom, akú pomoc je potrebné vyvinúť pre školy, pedagógov a žiakov, aby mohli svoj talent a schopnosti efektívne rozvíjať. Práve preto sme zorganizovali aj stretnutie pedagogického zboru s Ministerstvom školstva SR,“ hovorí Róbert Páleník, člen prezídia ASSR.

O titul najlepšieho junior someliera Slovenska bojovali študenti zo 16 odborných a hotelových škôl v renesančnom kaštieli, ktorý je s vinárstvom a vinohradníctvom spojený už od 16.storočia. „Tento rok súťaž prebiehala v Kaštieli Pálffy, kde sa vinárstvu a vinohradníctvu venovala najznámejšia majiteľka kaštieľa Katarína Pálffy už v roku 1580. Na túto tradíciu v súčasnosti nadväzuje vinárstvo VIAJUR, ktorého vína dozrievajú v práve v týchto pôvodných historických pivniciach. Je to tak skvelá príležitosť ako súťaž mladých talentov prepojiť s miestom a lokalitou, ktoré má tak bohatú históriu,“ vysvetľuje Róbert Páleník.

Kaštieľ Pálffy je okrem vinárstva a vinohradníctva spojený aj s výbornou gastronómiu. Mladí somelieri tak mali príležitosť nahliadnuť do sveta služieb, ktorých môžu byť už čoskoro oni sami súčasťou. „Pre účastníkov súťaže sme pripravili prehliadku vinárstva VIAJUR, ochutnali tiež gastronómiu reštaurácie PaB Kaštieľ Pálffy. Sme radi, že sme im mohli sprostredkovať nielen atmosféru, ale aj predstaviť samotné fungovanie prevádzky,“ hovorí Tomáš Dilong, výrobný riaditeľ VIAJUR. „Faktom je, že toto povolanie je v súčasnosti v úzadí, čo ovplyvňuje aj slovenské vinárstvo a vinohradníctvo. Sú to práve somelieri, ktorí pomáhajú šíriť dobré meno kvalitných slovenských vín. Ich úlohou je zákazníkovi dobre poradiť, ale sú aj akousi predĺženou rukou každého jedného vinára, ktorého môžu odprezentovať. Oni svojim výberom ovplyvňujú to, čo je zalistované na vínnych lístkoch jednotlivých vinoték a gastro prevádzok a aktívne sa tým podieľajú na propagovaní vín medzi domácimi aj zahraničnými návštevníkmi, ktorým treba ukázať, že aj slovenské vína dosahujú svetovú kvalitu. Veľmi si preto vážime vzdelávanie mladých somelierov, ktoré aktívne zastrešuje ASSR a sme radi, že sme aj takýmto spôsobom mohli podporiť ich aktivity zamerané na podporu budúcich vinárskych odborníkov,“ uzatvára Tomáš Dilong.

Dvojdňová súťaž je pre nádejných somelierov skvelou príležitosťou ako otestovať svoje schopnosti, ale aj stretnúť sa so skúsenými odborníkmi a načerpať nové cenné znalosti, ktoré ich pomôžu profesionálne rásť. Pre víťazov boli okrem toho pripravené aj atraktívne ceny, ako voucher na degustáciu, voucher na seminár o víne či degustačný balíček vín. Výsledky tohto ročníka podujatia Juniorské Majstrovstvá somelierov Slovenska Wineplanet Tropheé:

1. miesto : Radovan Komorovský, Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš

2. miesto: Ivana Andelová, Súkromná stredná odborná škola Trnava

3. miesto: Bianka Paulíková, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

Prestížnu súťaž každoročne organizuje Asociácia somelierov Slovenskej republiky (ASSR) s cieľom podporovať a rozvíjať mladých nádejných odborníkov v oblasti vinárstva. V juniorskej kategórii súťažia študenti zo stredných škôl z celého Slovenska zameraných na oblasť gastronómie a vinárstva.

