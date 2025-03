Udržateľnosť v bezdymových riešeniach? Vymeňte jednorazové e-cigarety za dobíjateľné VEEV ONE

(Zdroj: Shutterstock/PMI)

Dospelí užívatelia jednorazových e-cigariet, zbystrite pozornosť! Počuli ste už o tom, že existuje bezdymové zariadenie, ktoré nemusí po použití skončiť v koši, ale stačí ho jednoducho nabiť a je pripravené na ďalšie použitie? Vďaka VEEV ONE sa už nemusí plytvať batériami – čím sa výrazne zníži elektroodpad a má super cenu.

Aj rok 2025 sa bude v rámci bezdymovej budúcnosti držať témy udržateľnosti. Čím viac sa totiž snažíme neplytvať nielen klasickým spotrebným tovarom, ale rovnako sa chceme vyvarovať produkcii väčšieho množstva odpadu aj pri moderných technológiách. Výnimkou nie sú ani bezdymové zariadenia pre dospelých užívateľov – konkrétne hovoríme o bezdymovej alternatíve VEEV ONE, ktorá má oproti jednorazovým e-cigaretám benefit v tom, že dospelý užívateľ produkuje užívaním tohto produktu menšie množstvo odpadu a jeho stopa na životnom prostredí je tak o niečo nižšia.

Technológie sú budúcnosť, ale treba myslieť aj na nákupné správanie a ako dokážeme znížiť produkciu odpadu tým, že vieme nahradiť jednorazové zariadenia za také, ktoré nám vydržia niekoľko mesiacov či rokov. A preto dosah na životné prostredie je prvoradé. A s týmto si poradí práve spomínané zariadenia VEEV ONE.

Ekologicky a moderne

Dospelí fajčiari, ktorí by pokračovali vo fajčení klasických či jednorazových e-cigariet, majú možnosť prejsť na menej rizikovú alternatívu oproti klasickým cigaretám a zároveň aj lepšiu ekologickejšiu voľbu.

Bezdymové zariadenie VEEV ONE na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu/e-liquidu je dostupné v piatich dizajnových farbách, praktickom vreckovom prevedení a so širokou ponukou vysokokvalitných náplní. A vedeli ste o tom, že tieto zariadenia neprodukujú cigaretový dym, ale iba aerosól? Zároveň bezdymové alternatívy VEEV ONE produkujú výrazne nižšie hladiny škodlivín ako klasické cigarety. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a čo je ešte podstatnejšie, aj nebezpečný decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok.

Zmestí sa vám do vrecka, upúta dizajnom a cena je nízka

Ide o cenovo dostupné a intuitívne zariadenie s prepracovaným dizajnom. Odporúčaná maloobchodná cena tohto zariadenia je 7,90 eur vrátane krabičky náplní. Ak však dospelý užívateľ prinesie do IQOS predajne 3 akékoľvek použité jednorazové e-cigarety, získa registračnú sadu VEEV ONE a jedno balenie náplní len za 5 centov. Takto vyzbierané e-cigarety poputujú na recykláciu.

Bezdymové zariadenia VEEV ONE produkujú v porovnaní s cigaretami v priemere o 99 percent* menej škodlivín, nie sú však bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

*To nevyhnutne nepredstavuje zníženie rizika o 99 %. VEEV ONE nie je bez rizika. Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín. Pozri sa na dôležité informácie na www.IQOS.com.

