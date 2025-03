Do zápasníckych majstrovstiev Európy na Slovensku zostáva presne mesiac

(Zdroj: SPR Media/Roman Benický)

Už len mesiac zostáva do otvorenia zápasníckych majstrovstiev Európy (ME) na Slovensku. Od 7. apríla do 13. apríla sa v priestoroch x-bionic® sphere v Šamoríne pobije zhruba tisícka najlepších zápasníkov starého kontinentu z viac než 30 krajín o európske tituly vo voľnom i grécko-rímskom štýle.