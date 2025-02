Virtuóz Dávid Bílek štartuje turné, pre fanúšikov pripravil prekvapenie v podobe zahraničných hostí!

(Zdroj: archív Dávid Bílek)

Dávid Bílek na turné predstaví netradičné aranžmány svetových hitov od kapiel Metallica, Gipsy Kings či Beatles. Talentovaný gitarista garantuje, že to čo uvidíte na jeho turné. ste ešte nezažili. Práve kvôli turné sa udržiava v kondícii a trénuje.

„Snažím sa udržiavať vo fyzickej kondícií a preto chodím pravidelne cvičiť do fitka. Minulý rok som zistil, že absolvovať také turné nie je vôbec sranda a človek sa namaká. Na pódiu stojím každý koncert priemerne takmer dve hodiny, čo sa dá prirovnať k profesionálnemu športovému výkonu. Okrem toho dolaďujem program, ktorý odohrám, svetlá, hostí a mnoho ďalších detailov,“ opisuje Dávid Bílek.

Dávid sa okrem klasickej hudby venuje aj flamenco gitare, ktorá ho preslávila už ako študenta. Vďaka svojej ojedinelej hre účinkuje aj ako sólista v SND. Na koncertoch ako jeden z mála využíva „Looper“ - efekt, vďaka ktorému majú diváci pocit, že s nim hrá celá kapela.

„Snažím sa cvičiť čo najviac. Niektoré skladby budú úplne nové, takže ich musím poriadne navnímať a zautomatizovať. Na toto turné budem používať úplne nový typ loopru. Funguje na princípe, aký používa Ed Sheeran. Je to vlastne jeho edícia. Veľmi sa na to teším,“ neskrýva radosť Dávid Bílek.

Setlist koncertov má Dávid Bílek z veľkej časti hotový, už iba dolaďuje poradie skladieb.

„Celá moja show bude jedno veľké prekvapenie. To akým spôsobom využívam gitaru a kombinujem žánre je neobvyklé. Myslím si, že spojenie niektorých skladieb divákov určite šokuje a verím, že aj pobaví. Na niektorých zastávkach to nebude len o gitare, pretože tam budem mať špeciálnych hostí. Zatiaľ prezradím len to, že v Bratislave so mnou zahrajú zahraniční hostia zo susednej Viedne. Dokonca jeden z nich vystupoval nedávno s Hansom Zimmerom v Dubaji. Rozhodne to bude stáť za to,“ pozýva na koncerty talentovaný Dávid.

Dávidovu hudobnú show doplnia svetelné efekty, ktoré umocnia celý zážitok. Nebude chýbať ani gitarový hosť Štefan Gazdík, ktorý patrí k slovenskej špičke a je výhercom a laureátom viacerých súťaži.

„Už sa neviem dočkať všetkých koncertov. Teším sa ako si spolu zaspievame, ako budeme spolu komunikovať a interagovať. Milujem energiu, ktorá je na každom koncerte jedinečná a neopakovateľná. Na prvom turné ma to v dobrom slova zmysle dostalo a ohromilo. Tento rok už viem do čoho idem a veľmi sa na to teším,“ uzatvára sympatický hudobník.

Svetovú show v slovenskom šate predvedie Dávid Bílek v siedmich mestách naprieč Slovenskom. Nenechajte si ujsť strhujúce koncerty plné prekvapení a emócií.V stupenky si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk

Dávid Bílek Gitarová Show 2025

3.3. 2025 Nitra

6.3. 2025 Dolný Kubín

10.3. 2025 Žilina

11.3. 2025 Košice

12.3. 2025 Prešov

16.3. 2025 Bratislava

24.3. 2025 Trnava

