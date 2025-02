Žijem a či len prežívam? Pýta sa pesničkár Juraj Hnilica

(Zdroj: archív Juraja Hnilicu)

Juraj Hnilica - V sebe lásku stretnúť (2024 ORCHESTRA):

„Mnoho ľudí si stále myslí, že neustále som len pozitivně naladený a veselý. Nie je tomu tak. Som dosť komplikovaná povaha a častokrát sa zamýšľam nad životom. Obzvlášť, keď doba okolo nás je aká je. Neustále sme konfrontovaní novými udalosťami a mám pocit, že na bežného človeka je vyvíjaný obrovský tlak z každej strany. Nie je jednoduché si zachovať pokoj a čistú hlavu, nebyť ovplyvnený dianím okolo nás. Situácia sa mení zo dňa na deň a vždy, keď som v bode, že pochybujem o správnosti svojho smerovania sa opýtam sám seba. Vyberám si strach, alebo lásku a dôveru v život ako taký? Vtedy je mi hneď jasné, pre ktorú stranu sa rozhodnem.“ dodal spevák.

Na novej piesni Juraj spolupracoval aj so svojím kamarátom, klaviristom Martinom Cibulkom, ktorý dlhé roky pôsobil v kapele Desmod a momentálne ho vidieť aj v kapele speváčky Tiny a hip-hopového zoskupenia Moja Reč.

Už začiatkom marca začína akustické turné, kde Juraj spoločne so svojou dlhoročnou violončelistkou navštívi 11 miest po Slovensku.

„Muzika je pre mňa vášeň, ktorá mi pomáha aj v ťažších chvíľach, preto sa veľmi teším na naše najbližšie turné. Vždy je totiž skvelé sa stretnúť s fanúšikmi, priateľmi na koncertoch, kde si spoločne tvoríme miesto, okamih, kde nám je všetkým spolu super.“

Juraj Hnilica - Hejná žiarivých vtákov (LIVE akusticky 2024 - Woodpack verzia):

Ďurimu sme položili pár otázok o jeho aktuálnom turné.

Čím je pre teba aktuálne turné jedinečné a ako sa naň pripravuješ?

Ja osobne mám veľmi rád akustické koncerty, keďže ide o intímnejšie spojenie s publikom, ako keď hrávame s celou kapelou. Mám pocit, že texty piesní majú oveľa silnejší odkaz a emócie sú podstatne silnejšie. Na tomto turné bude každý koncert jedinečný, ako to bolo aj na koncertoch v minulom roku. Keďže hrávame len vo dvojici s violončelistkou Naďkou Holenkovou, nemáme žiadny pevne stanovený zoznam piesní a vždy samotný koncert tvoríme v prítomnom okamihu.

(Zdroj: archív Juraja Hnilicu)

Podľa čoho ste vyberali priestory v ktorých sa koncerty uskutočnia?

Priestory sme vyberali podľa toho, aby sa energicky hodili ku konceptu akustického koncertu. Každý z týchto priestorov je niečím výnimočný a obzvlášť sa vždy teším na miesta, ktoré majú skvelú akustiku. Preto sú súčasťou turné priestory ako synagóga a kostol. Ďalšími sú obľúbené kluby, ktoré dobre poznáme z predchádzajúcich koncertov.

Čo pre teba znamená spolupráca s violončelistkou Nadeždou Holenkovou ?

S Naďkou hrávame už 10 rokov. Je to skvelá muzikantka a za tie roky sa už dokonale poznáme a vieme, čo môžeme od toho druhého očakávať. Obzvlášť pri mne je to veľakrát veľká výzva. Počas koncertov sa často udejú momenty, na ktoré treba aby bol človek flexibilný a nebál sa výziev. Som rád, že aj Naďka vie byť spontánna a autentická. O tom by hlavne muzika mala byť.

(Zdroj: archív Juraja Hnilicu)

Na čo sa môžu tešiť návštevníci tvojich koncertov?

Myslím si, že naše koncerty sú vždy nabité emóciami a dokážu návštevníkov dobiť energiou do ďalších dní. Ako som spomínal, každý koncert bude jedinečný a určite plánujem hrať aj viacero nových piesní plus také, ktoré sa na koncertoch objavovali pomenej. Vyslovene budeme vyberať piesne, ktoré sa dokážu dotknúť srdca návštevníka.

Aké novinky si si pripravil pre svojich fanúšikov?

Vždy sa snažím priniesť fanúšikov niečo nové, aby sme spoločne neupadli do stereotypu. Nerád by som však prezrádzal všetky novinky, ktoré budú súčasťou koncertov. Každopádne, sa môžu tešiť na nové piesne.

Čo je nové v tvojom tvorivom živote? Na čom aktuálne pracuješ?

Momentálne pracujem na piesňach pre nový album a dokončujeme niektoré nahrávky z minuloročného symfonického koncertu. Budem rád ak sa dostanú k širšej verejnosti, ktorá na koncertoch nemohla byť.

Zoznam koncertov:

7.3. Vyšný Kubín

20.3. Bratislava

27.3. Ružomberok

28.3. Kremnica

29.3. Banská Štiavnica

30.3. Humenné

8.4. Prešov

11.4. Košice

12.4. Bardejov

15.4. Banská Bystrica

25.4. Skalica

Vstupenky nájdete v sieti PREDPREDAJ.SK.

