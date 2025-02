Hľadáte štýl a pohodlie bez kompromisov? Vieme, kam sa oplatí ísť!

(Zdroj: CCC)

Zatiaľ aspoň symbolicky zbaľte zime kufre a pošlite ju oddýchnuť si. Ideálne aspoň do novembra. Jar príďte privítať do CCC, kde Vás už čaká šťavnatá nová kolekcia pre deti aj dospelých!

Chcete si opäť vychutnať ten pocit, ktorý pravidelne máte, keď cupitáte s novým párom topánok z predajne obuvi? Nie je nič jednoduchšie ako zdvihnúť si náladu novými topánkami! Keď si chcete opäť vychutnávať ten pocit, čo pravidelne máte, keď cupitáte s novým párom topánok z predajne obuvi, smelo do toho! Hoci zima ukazuje, že ešte vládze, no vy si pre svoju trošku jarného pocitu môžete zbehnúť do predajne obuvi a módnych doplnkov CCC už teraz! Svieža jarná kolekcia pre dospelých aj deti plná nových modelov obuvi a doplnkov práve dorazila do predajní! ň

V najčerstvejšej jarnej ponuke nájdete ikonické modely renomovaných značiek ako Nine West, Juicy Couture, HUNTER, Beverly Hills Polo Club, adidas, Kappa a SHAQ. V CCC vždy nájdete okrem inšpirácie aj štýl, ktorým bezpochyby upútate!

Úplne nová klasika!

Móda nestarne, len sa vyvíja. Rokmi overené klasické štýly prechádzajú vylepšeniami, ktoré spĺňajú nároky súčasných milovníkov módy. Všimli ste si to? Jedným z príkladov je nadčasová elegancia Nine West. Nájdete v nej ultra-ženské lodičky v nadčasovej čiernej ale aj v jemnej ružovej farbe, ktoré sú ideálne na každodenné nosenie ale aj na príležitosti, keď potrebujete zažiariš. V najnovšej kolekcii nájdete aj crossbody kabelky v pastelových farbách, ktoré ponúkajú nekonečné množstvo štýlových možností ladenia s outfitmi.

Keď jedným očkom poškuľujte aj po letných modeloch, upútajú vás béžové žabky so zlatými detailmi. Práve tými vyniká aj luxusná kolekcia Juicy Couture. Zreničky sa vám zvedavosťou a nadšením rozšíria pri pohľade na ikonické kabelky v ružových odtieňoch so zdobenými logami, ktoré pokojne môžete považovať za definíciu módnej vlny Y2K. Výrazné kabelky fantasticky dotvoria aj monochromatické outfity a z oblečenia spravia dokonalý styling.

Objavovať prírodu? Všetko v suchu!

Poličky a vitríny nebudú v CCC krášliť len lodičky, na svoje si prídu aj tí, ktorí na kontakt s prírodou uprednostňujú čižmičky! A to nie hocijaké! Celosvetovo známa a obľúbená značka HUNTER je ikonou medzi gumákmi! Ich dizajn baví už niekoľko generácií a okrem vychádzok do prírody ich môžete povýšiť na štýlovú súčasť pracovného outfitu počas daždivých jarných dní! V objavovaní nekonečných možností, ktoré nová sezóna so sebou prináša môžete pohodlne a moderne pokračovať aj v kolekciách športovej obuvi Beverly Hills Polo Club, novinkách značky Adidas, Lacoste alebo Reebok.

Pohodlím a štýlom to prekypuje aj v najnovšej kolekcii pre deti, v ktorej okrem obľúbených stálic CCC nájdete aj absolútnu novinku! Pre malých športovcov je tu SHAQ so špeciálnym modelom SHAQNOTIZE navrhnutým legendou basketbalu Shaquille O'Nealom. Tenisky zohľadňujú nielen štýl, ale zaručia aj stabilitu a oporu, ktorú nezastaviteľné zásobárne energie, zhmotnené vo vašich nezbedníkoch pri svojom objavovaní sveta potrebujú. Vás aj vašich najmenších budú baviť novinky od Kappa – dievčatá uchvátia žiarivo ružové tenisky, ktoré rozžiaria aj všedný outfit a ponúknu potrebné pohodlie pri športe. Keď chcete ikonickú „gumákovú“ klasiku obúvať aj svojim najmenším, HUNTERy sú tu aj pre nich v lákavých farebných vyhotoveniach.

Sebavedomo a štýlovo!

Presne tak vstúpite do novej sezóny, keď si vyberiete zo širokej ponuky obuvi a doplnkov v CCC! Pre inšpiráciu si príďte na e-shop alebo priam do kamenných predajní CCC na celom Slovensku.

