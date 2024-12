Čo sa skrýva za chuťou Budweiser Budvar?

(Zdroj: Budvar)

Ako uvariť pivo? Nie je to žiadne tajomstvo - potrebujeme k tomu vodu, chmeľ, slad a pivné kvasnice. No na to, aby sme uvarili kvalitné a poctivé pivo potrebujeme ešte niečo. Čo sa skrýva za nezameniteľnou chuťou piva Budweiser Budvar?