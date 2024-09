TOP5 dôvodov, prečo by ste si mali vybrať Budweiser Budvar

(Zdroj: Budvar)

Český národný pivovar Budějovický Budvar dosiahol v minulom roku pozoruhodné obchodné výsledky. Svoj zisk vďaka nim investuje späť nielen do výnimočnej kvality piva, ale teraz aj do vyššej kapacity výroby, zeleného areálu pivovaru a do nového návštevníckeho centra.