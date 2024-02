Petra Vlhová má na dosah ďalší prestížny triumf, ohrozujú ju však viacerí

(Zdroj: DOXXbet)

Kto sa posadí na slovenský športový trón? Danka Barteková, Viktória Forster, Dávid Hancko, Marián Kovačócy, Stanislav Lobotka, Nela Lopušanová, Eliška Mintálová, Martin Vaculík, Petra Vlhová či Ján Volko? Budú kolektívom kraľovať futbaloví reprezentanti, futbalisti Slovana Bratislava či mladí hokejisti do 18 rokov? Všetci sú pozvaní 5. februára do Slovenského národného divadla v Bratislave, kde v priamom prenose RTVS na Jednotke od 20.30 h vyhlásia výsledky ankety Klubu športových redaktorov Športovec roka 2023.

Desiatka najlepších jednotlivcov a trojica kolektívov je už známa niekoľko týždňov v abecednom poradí. Veľkou favoritkou na hlavnú cenu je štvornásobná víťazka ankety Petra Vlhová. V čase hlasovania sa jej darilo aj v pretekoch Svetového pohára a do top 10 sa dostala ôsmykrát – to je spomedzi tohtoročných laureátov najčastejšie. Vlani tretí Športovec roka na Slovensku Ján Volko je medzi laureátmi piatykrát. Majsterka sveta a Európy v streľbe Danka Barteková sa do desiatky dostala tretíkrát, jej strelecký kolega Marián Kovačócy po štrnástich rokoch. Premiérovú pozvánku na galavečer Športovec roka dostanú Viktória Forster, Dávid Hancko, Stanislav Lobotka, Nela Lopušanová, Eliška Mintálová a Martin Vaculík.

Počas galavečera spozná verejnosť aj ich umiestnenia. A navyše moderátori Marianna Ďurianová a Ján Žgravčák predstavia s hosťami, medzi ktorými budú aj hudobné skupiny HEX a Hrdza, aj najúspešnejších paralympionikov, talent roka či ďalšiu športovú legendu, ktorá vstúpi do pomyselnej siene slávy slovenského športu.

Generálnym partnerom galavečera je stávková spoločnosť DOXXbet, hlavným partnerom BILLA a inštitucionálnymi partnermi ankety Klubu športových redaktorov sú Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor.

Organizátori pripravujú po covidovej prestávke dôstojnú oslavu pre slovenský šport, ktorého zástupcovia pravidelne dokazujú, že aj malá krajina vie urobiť dieru do sveta.

-reklamná správa-