S dm duálnym vzdelávaním má absolvent remeslo v rukách

(Zdroj: Linda Kisková Bohušová)

„Rozhodla som sa pre duál v oblasti obchodu, o ktorom som počula v deviatom ročníku,“ hovorí o svojej ceste za vzdelávaním Aneta Lovičková, minuloročná maturantka a dnes zástupkyňa vedúcej v predajni dm v Piešťanoch: „V tom štúdiu som sa naozaj našla, bola to doslova radosť. Mali sme týždeň školu a týždeň prax, vymieňali sme si so spolužiakmi skúsenosti, ktoré sme nadobudli v rámci workshopov, bolo to veľmi inšpiratívne.“ Spoločnosť dm drogerie markt sa rozvoju duálneho vzdelávania venuje už viac než 12 rokov.

V tomto školskom roku 2023-2024 študuje duálne vzdelávanie s dm 134 študentov stredných odborných škôl z toho 32 prvákov. V odboroch Obchodný pracovník a Predavač vzdelávajú inštruktori budúcich absolventov pre prácu v predajni. Tretím je odbor Obchodná akadémia. Pripravuje študentov na pôsobenie v centrále spoločnosti. „Chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila je primárnym dôvodom toho, prečo venujeme duálu toľko pozornosti. V intenzívnej spolupráci so školami sa snažíme nastaviť vzdelávacie procesy tak, aby sme každého absolventa maximálne dokázali pripraviť pre prácu v dm. A to sa nám darí. Prax ukazuje, že absolvent dm duálneho vzdelávania je hneď po nástupe do práce plnohodnotným spolupracovníkom,“ konštatuje Marcel Blaščák manažér duálneho vzdelávania zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt.

Záujem osloviť stále mladších žiakov

„V spolupráci so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO), v ktorej sú združené všetky obchodné reťazce vrátane dm, prezentujeme povolanie Obchodný pracovník na základných školách. Chceme žiakov namotivovať a ukázať im, že študovať obchod sa oplatí a je to pre nich dobrá voľba mať remeslo v rukách,“ vysvetľuje Marcel Blaščák. Už vlani rozbehli súťažné projekty zamerané na deviatakov a ôsmakov. "Našim cieľom je, aby nás žiak postupne spoznával, dozvedel sa, o čom je duálne vzdelávania a rozhodol sa v deviatom ročníku práve pre dm,“ ozrejmuje Marcel Blaščák.

Ako rozvíjať svoje JA

„Keď ste inštruktorkou, ste študentom akoby „druhou mamou“. Prvák je v čase nástupu na predajňu mladučký a aj keď postupne dospieva, tak je stále ešte dieťa. Prechádza rôznymi náladami, zmenami. A individuálny prístup, na ktorý dbáme, je to, čo vytvára ten osobný vzťah a priestor medzi inštruktorom a študentom. Táto práca nie je len o vzdelávaní, ale aj o praktickom prístupe k nim,“ konštatuje Mária Mikušová, niekdajšia inštruktorka a teraz regionálna manažérka v dm drogerie markt.

Viacero spoločností má vo svojich študijných plánoch odborné vzdelávanie, no prioritou dm drogerie makt je zážitkové vzdelávanie a starostlivosť o duševné zdravie žiakov.

„Absolvovala som workshop Ako rozvíjať svoje JA a ten mi veľmi pomohol. Predstavili sme si na ňom viaceré zaujímavé techniky a osvojili rôzne zručnosti ako napríklad kritické myslenie, prácu s emóciami, tvorenie zdravých vzťahov, posilňovanie sebadôvery a uvedomenie si vlastnej sebahodnoty,“ hovorí študentka Martina Pavelková, odbor Obchodný pracovník, 4. ročník dm drogerie markt a pokračuje: „Čo ma na duálnom vzdelávaní najviac napĺňa? Keď dokážem v predajni zákazníkovi poradiť. Ešte viac som šťastná, keď sa vráti a povie, že mu moja rada skutočne pomohla. Tento rok mi pribudne aj prax pri pokladni a na to sa veľmi teším. Som zaradená do pracovného kolektívu a nemám strach nastúpiť po škole do práce, pretože to bude pre mňa už prirodzené prostredie. Každá skúsenosť či workshop ma formuje a pripravuje do praxe.“

„Mladí ľudia nie sú zvyknutí o sebe hovoriť a workshop Ako rozvíjať svoje JA im to umožňuje,“ objasňuje Petra Trepánová, tím Komunikácia, dm drogerie markt a pokračuje: „Snažíme sa navodiť otvorenú a priateľskú atmosféru, aby sa im darilo o sebe premýšľať. Študenti sa okrem iného učia, ako môžu jednoduchšie riešiť prípadné konflikty. Rozprávame sa aj o emóciách a ako je vhodné s nimi pracovať. Utvrdia sa v tom, že je v poriadku cítiť sa smutne alebo mať zlú náladu.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Linda Kisková Bohušová)

Z online sveta do toho skutočného

„Tento školský rok sme pripravení ešte viac prepájať online svet s tým reálnym. Je to pre našich študentov veľmi dôležité, aby sa vzdelávali zážitkovou formou a zároveň sa medzi sebou stretávali ako skupina mladých ľudí a získavali tak potrebné sociálne zručnosti,“ hovorí Petra Treplánová. V rámci dvojdňového prezenčného workshopu Spoločný deň, ktorý je každoročne určený pre prvákov z celého Slovenska, mali možnosť zoznámiť sa navzájom a pracovať v skupinách. Ďalšia časť dualistov spolupracujúca na tvorbe instagramového profilu @dm_dual sa pod vedením stážistov počas roka učí ako pripraviť kontent pre sociálne siete, ako komunikovať s influencermi, napísať dobrý článok pre študentský časopis, ako urobiť dobré fotky a všetko, čo súvisí s prezentáciou značky dm. Okrem bežných pracovných povinností v rámci praxe majú študenti možnosť pomáhať aj pri príprave rôznych interných podujatí alebo eventov pre verejnosť ako napríklad dm ženský beh. Okrem toho, že si zabehali, tak získali cenné skúsenosti z oblasti produkcie či marketingu.

Dôležitosť vzdelávania marginalizovaných skupín

V školskom roku 2023/2024 pokračujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození na projekte, ktorého cieľom je zapojenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín do duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Prostredníctvom neho pomáha žiakom vyrovnávať sociálne rozdiely a tak vytvárať predpoklady na úspešné zvládnutie štúdia na strednej škole a následnej integrácie do bežného života.

Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Linda Kisková Bohušová)

- reklamná správa -