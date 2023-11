Jedinečný svojho druhu = Gypsy Jazz Festival 2023

(Zdroj: Gypsy jazz festival)

Kto má rád hudbu, ten vie, že prehovára univerzálnym jazykom naprieč rôznymi národmi, rasami, etnikami. Kto miluje jazz, ten zase pozná ten pocit zo slobody, ktorú prináša. A kto sa čo len trochu zaujíma o žáner gypsy jazz, musí oceniť nezmazateľný prínos rómskych hudobníkov, ktorí vzali tradície zo svojej kultúry a namiešali ich s afroamerickou a európskou kultúrou. Vznik tohto žánru sa viaže s Francúzskom v prvej polovici 20. storočia, kedy tam pôsobil najznámejší predstaviteľ tohto štýlu, belgický gitarista Django Reinhardt, ktorého hra sa vyznačovala nespútanosťou, autenticitou aj temperamentom.

V takomto duchu pristupujú organizátori medzinárodného Gypsy Jazz Festivalu pri výbere nasledovníkov, ako aj zástupcov novej školy gypsy jazzu. Za jedenásť rokov svojej existencie festival hostil interpretov ako Bill Evans, Glenda Lopez, Gail Anderson, Ernie Watts, Dotschy Reinhardt, Justin Faulkner atď. Pre organizátorov je podstatné pozývať nielen svetové mená, ale aj umelcov, ktorí na javisku nechajú kus svojej duše, aby vyrozprávali svoj jedinečný príbeh skrz vlastnú tvorbu.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Gypsy jazz festival)

Piatkový program / 1.12.2023

Zo Srbska pricestuje významný skladateľ, gitarista a autor jedenástich albumov, Dejan Krsmanovic so svojím Balkan Gypsy Jazz Quartet. V jeho hudbe sa miešajú prvky balkánskej tradičnej hudby s gypsy jazzom a virtuózne pasáže na pozadí kombinácie akustickej gitary, akordeónu, huslí a kontrabasu. Minulý rok zaznamenal úspechy vo Francúzsku, z čoho vznikol album

Au Gres du Jazz festival in La Petite Pierre in France. Z Gypsy Jazz festivalu si to opäť zamieri do Francúzska, kde na neho čaká veľké turné.

Ďalší kvartet povedie slovenský saxofonista a hostiteľ večera, Milo Suchomel, ktorý uvedie exkluzívnu zostavu: Martin Valihora (bicie nástroje), Ľuboš Šrámek (klavír), Robert Balzar (kontrabas) – čo meno to osobnosť a dlhoročné skúsenosti, ktoré sa zákonite musia prejaviť v ich dokonalej súhre.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Nemenej zaujímavú kapelu dal dohromady projekt Nikitin & Vizváry, v ktorej sa nachádza Nikolaj Nikitin(saxofón), Eugen Vizváry (basgitara), Pavol Bereza (gitara), Peter Preložník (klávesy), Matheus Jardim(bicie nástroje).

Rómsku hudbu máme úzko spätú s cimbalom, ale tiež s husľami. Čo všetko sa dá vytvoriť a zaranžovať, keď sa spojí tradícia so žánrovou fúziou, nám predvedú dvaja výnimoční muzikanti. Stretnutie virtuózov v podobe slovenského cimbalistu Ľubomíra Gašpara a maďarského huslistu Robyho Lakatosa bude patriť k zlatým bodom festivalového programu.

Mladú slovenskú jazzovú generáciu zastúpi Peter Palaj Quartet, ktorí prenesú atmosféru bohémskych kaviarní do koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Na koncerte odohrajú hudobníci rôzne jazzové štandardy aj autorské skladby z debutového albumu News For Peter.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Gypsy jazz festival)

Sobotňajší program / 2.12.2023

Z hlavného mesta Macedónska, Skopje, kde sa nachádza najväčšia rómska komunita na svete, k nám zavíta Esma´Band Next Generation. Ako napovedá ich názov, na tradície sa pozerajú moderným pohľadom.Zostavu okolo charizmatickej speváčky Eleonora Mustafovska ďalej tvorí akordeonista Simeon Atanasov, saxofonista Erhan Mamudoski, klarinetista Emrah Abduloski, perkusionista (tarabuka) Eljam Amedoski ahráč na klávesové nástroje Mahmud Mamudoski.

Doma oceňovaný a v zahraničí chválený Lukáš Oravec vystúpi so svojím kvartetom – Klaudius Kováč(klavír), Tomáš Baroš (kontrabas), Marián Ševčík (bicie nástroje) a so špeciálnym hosťom, hviezdnym americkým saxofonistom Jerrym Bergonzim. Návštevníci festivalu budú mať jedinečnú príležitosť spoznať J. Bergonziho, aj ako špičkového pedagóga jazzovej improvizácie pôsobiaceho na prestížnej New England Conservatory v Bostone. V rámci druhého festivalového večera povedie workshop, na ktorého vstup platí festivalová permanentka – pri kúpe jednodňovej vstupenky majú návštevníci nárok na 50 % zľavu.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Peter Dobai Quintet zahrá v medzinárodnej zostave (Česko, Rakúsko, Írsko, Venezuela) s vychádzajúcou hviezdou írskeho jazzu, spevákom a gitaristom Charlie Moonom.

Smútok z ohavného teroristického útoku v Izraeli zasiahol aj tamojšiu jazzovú komunitu. Pohltiť smútok a vliať novú nádej príde izraelské duo – speváčka s nádherne zamatovým hlasom Enav Ephrat a kontrabasista s robustným tónom, Gilad Ephrat. Tento rok sa zúčastnia aj najväčšej prehliadky world music WOMEX, kde zahrajú vlastné kompozície aj coververzie od Petra Gabriela (Mercy Street) či Leonarda Cohena (Hallelujah).

Vstupenky na Predpredaj.sk

- reklamná správa -